Уникальная победа Швеции и фантастический отрезок Дании. Итоги дня на ЧМ-2025

Примечательно, что к седьмой минуте матча венгры вырвались вперёд с преимуществом в две шайбы, после чего тренерский штаб датчан произвёл замену голкипера — вместо Себастьяна Дама на последнем рубеже появился Фредерик Диков, который в оставшиеся 53 минуты не пропустил ни одной шайбы, а его партнёры выдали фантастический отрезок, выиграв его со счётом 8:0!