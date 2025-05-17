Сборная Чехии обыграла Казахстан в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча группы В прошла в Хернинге и завершилась со счетом 8:1 (1:0, 3:0, 4:1) в пользу действующих чемпионов мира. У чехов шайбы забросили Матей Странски (6-я и 33-я минуты), Якуб Флек (22), Роман Червенка (38, 54, 56) и Адам Клапка (42, 60). У проигравших отличился Вячеслав Колесников (48).