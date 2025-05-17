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Сборная Чехии обыграла Казахстан в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Чехии по хоккею обыграла Казахстан и вышла в плей-офф чемпионата мира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сборная Чехии обыграла команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в шведском Стокгольме и датском Хернинге.

Встреча группы В прошла в Хернинге и завершилась со счетом 8:1 (1:0, 3:0, 4:1) в пользу действующих чемпионов мира. У чехов шайбы забросили Матей Странски (6-я и 33-я минуты), Якуб Флек (22), Роман Червенка (38, 54, 56) и Адам Клапка (42, 60). У проигравших отличился Вячеслав Колесников (48).

Чехи с начала турнира выиграли все пять матчей и, набрав 14 очков, досрочно вышли в плей-офф. Команда Казахстана (3 очка) идет на предпоследней, седьмой строчке в группе B.

В матче группы А хозяева турнира шведы выиграли свой шестой матч, обыграв в Стокгольме команду Франции со счетом 4:0.

Чемпионат мира завершится 25 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Чехия
8:1
0:0, 0:0, 0:0
Казахстан
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
17.05.2025, 17:20 (МСК UTC+3)
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Главные тренеры
Радим Рулик
Олег Болякин
Вратари
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0
Голы в большинстве
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Голы в меньшинстве
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