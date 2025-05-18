Сборная США обыграла команду Казахстана и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании, турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.