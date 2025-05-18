Сборная США обыграла команду Казахстана и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

СТОКГОЛЬМ, 18 мая. /ТАСС/. Сборная США со счетом 6:1 обыграла команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в Дании.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Фрэнк Назар (27-я минута), Джексон Лакомб (32), Тейдж Томпсон (35), Мэтти Бенирс (35), Майкл Кесселринг (40) и Зак Веренски (46). У проигравших отличился Владимир Волков (60).
Сборная США набрала 14 очков после 6 матчей и гарантировала себе выход в четвертьфинал чемпионата мира. Американцы располагаются на 2-й строчке в таблице группы B. Команда Казахстана потерпела 5-е поражение подряд и с 3 очками занимает предпоследнее, 7-е место в группе.
В заключительном матче группового этапа сборная США встретится с командой Чехии, казахстанские хоккеисты сыграют со швейцарцами. Игры пройдут 20 мая.
Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании, турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.
Олег Болякин
Райан Варсофски
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Голы в большинстве
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0
Голы в меньшинстве
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- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
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- Удаление на 20 минут
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