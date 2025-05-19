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Сборная Франции по хоккею вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира

Французы проиграли все 7 матчей и впервые с 2021 года не выступят в элите.

Источник: РИА "Новости"

СТОКГОЛЬМ, 19 мая. /ТАСС/. Сборная Франции со счетом 1:3 проиграла команде Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и вылетела из элитного дивизиона турнира. Встреча прошла в Стокгольме.

Заброшенными шайбами у словенцев отметились Жан Езовшек (10-я минута), Ник Шимшич (17) и Матич Торок (60). У французов отличился Тим Бозон (59). На 13-й минуте словенский нападающий клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» Ян Дрозг не реализовал буллит.

Сборная Франции набрала 1 очко в 7 матчах и заняла последнее, восьмое место в турнирной таблице группы А, потерпев поражения во всех играх. Французские хоккеисты впервые с 2007 года не выступят в элитном дивизионе чемпионата мира. На турнире 2019 года команда Франции вылетела из сильнейшего дивизиона, однако в 2020 и 2021 годах чемпионаты мира не проводились из-за пандемии коронавируса, а спустя год французы выступили в элите после отстранения сборных России и Белоруссии.

Команда Словении с 4 очками заняла предпоследнее, 7-е место в группе А и сохранила прописку в элитном дивизионе. Словенцы впервые после турниров 2005 и 2006 годов выступят в сильнейшем дивизионе чемпионата мира два раза подряд.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Швейцарии. В элитный дивизион вернутся сборные Великобритании и Италии.

Франция
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Словения
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
19.05.2025, 17:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 3273 зрителя
Главные тренеры
Йорик Трей
Эдо Терглав
Вратари
Кентен Папийон
Лукаш Горак
1-й период
07:40
12412
09:22
Жан Езовшек
(Бине Машич, Рок Капел)
16:21
Ник Симшич
(Рок Капел, Марцел Магковец)
3-й период
58:05
Кевин Бозон
(Александр Тексье)
59:45
Матиц Терек
Статистика
2
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Главный судья
Мадс Франнсен
(Дания)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит