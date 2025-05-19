Сборная Франции по хоккею вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира

Сборная Франции набрала 1 очко в 7 матчах и заняла последнее, восьмое место в турнирной таблице группы А, потерпев поражения во всех играх. Французские хоккеисты впервые с 2007 года не выступят в элитном дивизионе чемпионата мира. На турнире 2019 года команда Франции вылетела из сильнейшего дивизиона, однако в 2020 и 2021 годах чемпионаты мира не проводились из-за пандемии коронавируса, а спустя год французы выступили в элите после отстранения сборных России и Белоруссии.