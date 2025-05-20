Сборная Австрии впервые более чем за 30 лет вышла в четвертьфинал ЧМ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сборная Австрии обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в шведском Стокгольме и датском Хернинге, и впервые с 1994 года вышла в четвертьфинал.
Встреча группы A прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) в пользу австрийцев. У победителей шайбы забросили Доминик Цвергер (18-я и 53-я минуты), Беньямин Баумгартнер (24), Винценц Рорер (26, 58) и Томас Раффль (45). У сборной Латвии отличился Эдуард Тралмакс (29).
Сборная Австрии по итогам группового этапа набрала 10 очков, поднялась на четвертое место и стала недосягаемой для словаков (7 очков) за счет личной встречи. Австрийцы сыграют в четвертьфинале мира впервые с 1994 года. Сборная Латвии (9) занимает пятое место.
Чемпионат мира завершится 25 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Харийс Витолиньш
Роджер Бадер
Кристерс Гудлевскис
(Кристерс Гудлевскис)
Давид Киккерт
15:01
Доминик Цвергер
17:08
Доминик Цвергер
(Лукас Талер)
23:40
Ральфс Фрейбергс
23:57
Беньямин Баумгартнер
(Марко Каспер, Доминик Хайнрих)
25:38
Винценц Рорер
28:03
Эдуард Тралмакс
(Данс Локмелис, Анри Равинскис)
30:03
Оскарс Батня
42:03
Лукас Хаудум
44:28
Томас Раффль
(Петер Шнайдер)
47:36
Рамон Шнетцер
52:29
Доминик Цвергер
(Петер Шнайдер)
56:44
Тимо Никль
57:18
Винценц Рорер
59:29
Оскарс Батня
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Главный судья
Ян Хрибик
(Чехия)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит