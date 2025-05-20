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Сборная Австрии впервые более чем за 30 лет вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Австрии впервые с 1994 года вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв Латвию.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сборная Австрии обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в шведском Стокгольме и датском Хернинге, и впервые с 1994 года вышла в четвертьфинал.

Встреча группы A прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) в пользу австрийцев. У победителей шайбы забросили Доминик Цвергер (18-я и 53-я минуты), Беньямин Баумгартнер (24), Винценц Рорер (26, 58) и Томас Раффль (45). У сборной Латвии отличился Эдуард Тралмакс (29).

Сборная Австрии по итогам группового этапа набрала 10 очков, поднялась на четвертое место и стала недосягаемой для словаков (7 очков) за счет личной встречи. Австрийцы сыграют в четвертьфинале мира впервые с 1994 года. Сборная Латвии (9) занимает пятое место.

Чемпионат мира завершится 25 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Латвия
1:6
0:1, 1:2, 0:3
Австрия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
20.05.2025, 13:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 4973 зрителя
Главные тренеры
Харийс Витолиньш
Роджер Бадер
Вратари
Кристерс Гудлевскис
(Кристерс Гудлевскис)
Давид Киккерт
1-й период
15:01
Доминик Цвергер
17:08
Доминик Цвергер
(Лукас Талер)
2-й период
23:40
Ральфс Фрейбергс
23:57
Беньямин Баумгартнер
(Марко Каспер, Доминик Хайнрих)
25:38
Винценц Рорер
28:03
Эдуард Тралмакс
(Данс Локмелис, Анри Равинскис)
30:03
Оскарс Батня
3-й период
42:03
Лукас Хаудум
44:28
Томас Раффль
(Петер Шнайдер)
47:36
Рамон Шнетцер
52:29
Доминик Цвергер
(Петер Шнайдер)
56:44
Тимо Никль
57:18
Винценц Рорер
59:29
Оскарс Батня
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Ян Хрибик
(Чехия)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит