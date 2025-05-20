Сборная Австрии впервые более чем за 30 лет вышла в четвертьфинал ЧМ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сборная Австрии обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в шведском Стокгольме и датском Хернинге, и впервые с 1994 года вышла в четвертьфинал.