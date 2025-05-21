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X
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Сборная Канады нанесла первое поражение шведам на чемпионате мира по хоккею

СТОКГОЛЬМ, 20 мая. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 5:3 обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Стокгольме.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Трэвис Сэнхайм (1-я минута), Тайсон Фёрстер (8), Райан О’Райли (14), Маклин Селебрини (31), Натан Маккиннон (45). У проигравших отличились Элиас Линдхольм (4), Маркус Юханссон (24), Расмус Андерссон (57).

Сборная Канады заняла первое место в группе А, набрав 19 очков. Шведы потерпели первое поражение на турнире и заняли второе место в группе с 18 очками.

Четвертьфинальные матчи пройдут 22 мая. Полуфиналы состоятся 24 мая, финал и матч за бронзовые медали — 25 мая.

Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.

Швеция
3:5
1:3, 1:1, 1:1
Канада
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
20.05.2025, 21:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena
Главные тренеры
Сэм Халлам
Дин Эвасон
Вратари
Якоб Маркстрем
(Якоб Маркстрем)
Джордан Биннингтон
1-й период
00:18
Трэвис Санхейм
(Трэвис Конекны, Нэйтан Маккиннон)
03:26
Маркус Юханссон
03:47
Элиас Линдхольм
04:05
Трэвис Конекны
07:15
Тайсон Форстер
(Джаред Сперджен, Сидни Кросби)
07:27
Трэвис Конекны
13:01
Райан О`Райлли
(Нэйтан Маккиннон, Трэвис Конекны)
2-й период
21:46
Уилл Куилль
22:44
Брэйден Шенн
23:02
Маркус Юханссон
(Лукас Раймонд, Филип Форсберг)
25:19
Сидни Кросби
28:43
Юнас Бродин
28:43
Нэйтан Маккиннон
30:50
Маклин Селебрини
(Джаред Сперджен, Сидни Кросби)
31:56
Эмиль Хейнеман
33:50
Командный штраф
34:32
Микаэль Баклунд
37:53
Александр Веннберг
3-й период
44:11
Нэйтан Маккиннон
(Райкер Эванс, Трэвис Конекны)
56:52
Расмус Андерссон
(Маркус Юханссон, Габриэль Карлссон)
Статистика
10
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Микко Каукокари
(Финляндия)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит