Сборная Канады нанесла первое поражение шведам на чемпионате мира по хоккею

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Трэвис Сэнхайм (1-я минута), Тайсон Фёрстер (8), Райан О’Райли (14), Маклин Селебрини (31), Натан Маккиннон (45). У проигравших отличились Элиас Линдхольм (4), Маркус Юханссон (24), Расмус Андерссон (57).
Сборная Канады заняла первое место в группе А, набрав 19 очков. Шведы потерпели первое поражение на турнире и заняли второе место в группе с 18 очками.
Четвертьфинальные матчи пройдут 22 мая. Полуфиналы состоятся 24 мая, финал и матч за бронзовые медали — 25 мая.
Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.
Сэм Халлам
Дин Эвасон
Якоб Маркстрем
(Якоб Маркстрем)
Джордан Биннингтон
00:18
Трэвис Санхейм
(Трэвис Конекны, Нэйтан Маккиннон)
03:26
Маркус Юханссон
03:47
Элиас Линдхольм
04:05
Трэвис Конекны
07:15
Тайсон Форстер
(Джаред Сперджен, Сидни Кросби)
07:27
Трэвис Конекны
13:01
Райан О`Райлли
(Нэйтан Маккиннон, Трэвис Конекны)
21:46
Уилл Куилль
22:44
Брэйден Шенн
23:02
Маркус Юханссон
(Лукас Раймонд, Филип Форсберг)
25:19
Сидни Кросби
28:43
Юнас Бродин
28:43
Нэйтан Маккиннон
30:50
Маклин Селебрини
(Джаред Сперджен, Сидни Кросби)
31:56
Эмиль Хейнеман
33:50
Командный штраф
34:32
Микаэль Баклунд
37:53
Александр Веннберг
44:11
Нэйтан Маккиннон
(Райкер Эванс, Трэвис Конекны)
56:52
Расмус Андерссон
(Маркус Юханссон, Габриэль Карлссон)
10
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Микко Каукокари
(Финляндия)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит