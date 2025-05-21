Шведы вышли на чемпиона, Швейцарии повезло. Все четвертьфиналы ЧМ по хоккею

Датчане групповой раунд провели качельно — на старте им выпали настоящие испытания — Швейцарией, США и Чехией, и они потерпели три поражения. Но это не сбило им настрой, и дальше они довольно легко (если не считать двух быстро пропущенных шайб от Венгрии) брали свои очки с равными соперниками или классом ниже. В итоге последнюю путёвку в четвертьфинал датчане разыграли в матче жизни с Германией, где они уступали в счёте, однако смогли сравнять и одержать итоговую победу. Для датчан это первый плей-офф ЧМ с 2016 года.