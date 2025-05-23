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Беспрецедентная сенсация на ЧМ по хоккею! Канада вылетела от скромной Дании

Финляндия и чемпионы мира Чехия выбыли в ¼ финала, Швейцария идёт дальше.

Источник: Getty Images

22 мая состоялся 14-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём матчей ¼ финала.

Сборная Швейцарии разгромила команду Австрии и вышла в ½ финала ЧМ-2025

22 мая на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) состоялся матч ¼ финала между национальными командами Швейцарии и Австрии. Победу во встрече одержала сборная Швейцарии со счётом 6:0.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
1/4 финала, 22.05.2025, 17:20
Швейцария
6
Австрия
0

На седьмой минуте Кристоф Берчи открыл счёт в матче. На 12-й минуте Тимо Майер удвоил преимущество Швейцарии. На 15-й минуте Кен Егер сделал счёт 3:0.

На 24-й минуте Кевин Фиала с передач Нино Нидеррайтера и Дина Кукана довёл счёт до крупного. Спустя минуту Сандро Шмид забил пятый гол швейцарской команды.

На 52-й минуте Симон Кнак установил итоговый счёт во встрече — 6:0.

Дубль Гарланда помог сборной США обыграть команду Финляндии и выйти в полуфинал ЧМ-2025

На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) состоялся матч ¼ финала между национальными командами США и Финляндии. Победу во встрече одержала американская сборная со счётом 5:2.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
1/4 финала, 22.05.2025, 17:20
США
5
Финляндия
2

На пятой минуте Конор Гарланд открыл счёт в матче. На 13-й минуте Ээли Толванен с передач Юхо Ламмикко и Теуво Терявяйнена восстановил равенство — 1:1.

На 28-й минуте Патрик Пуйстола вывел Финляндию вперёд. На 35-й минуте Зив Буйум сделал счёт 2:2. На 37-й минуте Конор Гарланд с передач Тейджа Томпсона и Логана Кули вновь вывел сборную США вперёд.

На 46-й минуте Шейн Пинто увеличил преимущество американской команды. В концовке Клейтон Келлер установил окончательный счёт матча — 5:2.

Дубли Карлссона и Рэймонда помогли Швеции победить Чехию и выйти в ½ финала ЧМ-2025

Вечером зрителей на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) ждала первая сенсация вечера. В матче между крепкой Швецией и чемпионом мира Чехией победу праздновала скандинавская сборная — 5:2.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
1/4 финала, 22.05.2025, 21:20
Швеция
5
Чехия
2

На 13-й минуте Лео Карлссон открыл счёт в матче. На 17-й минуте Лукас Рэймонд удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Лукас Рэймонд оформил дубль, сделав счёт 3:0.

На 24-й минуте Роман Червенка забил первый гол чешской сборной в матче. На 35-й минуте Лео Карлссон сделал счёт 4:1.

В середине третьего периода Михаэль Шпачек забил второй гол сборной Чехии во встрече. В концовке периода Филип Форсберг установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, в этом году у нас будет новый чемпион мира.

Сборная Канады сенсационно вылетела в ¼ финала ЧМ-2025, проиграв команде Дании

Вторая, главная, сенсация состоялась на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). В матче между национальными командами Канады и Дании победу одержали скромные датчане — 2:1.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
1/4 финала, 22.05.2025, 21:20
Канада
1
Дания
2

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На 46-й минуте Трэвис Санхайм с передач Сидни Кросби и Трэвиса Конечны забил первый гол во встрече. На 58-й минуте Николай Элерс после паса Маркуса Лауридсена восстановил равенство в счёте. За 49 секунд до конца третьего периода Ник Олесен с передачи Никласа Йенсена принёс сборной Дании победу.

Отметим, что Канада выиграла группу А. Датская сборная заняла четвёртое место.

Владимир Лаевский