Беспрецедентная сенсация на ЧМ по хоккею! Канада вылетела от скромной Дании

22 мая состоялся 14-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём матчей ¼ финала.
Сборная Швейцарии разгромила команду Австрии и вышла в ½ финала ЧМ-2025
22 мая на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) состоялся матч ¼ финала между национальными командами Швейцарии и Австрии. Победу во встрече одержала сборная Швейцарии со счётом 6:0.
На седьмой минуте Кристоф Берчи открыл счёт в матче. На 12-й минуте Тимо Майер удвоил преимущество Швейцарии. На 15-й минуте Кен Егер сделал счёт 3:0.
На 24-й минуте Кевин Фиала с передач Нино Нидеррайтера и Дина Кукана довёл счёт до крупного. Спустя минуту Сандро Шмид забил пятый гол швейцарской команды.
На 52-й минуте Симон Кнак установил итоговый счёт во встрече — 6:0.
Дубль Гарланда помог сборной США обыграть команду Финляндии и выйти в полуфинал ЧМ-2025
На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) состоялся матч ¼ финала между национальными командами США и Финляндии. Победу во встрече одержала американская сборная со счётом 5:2.
На пятой минуте Конор Гарланд открыл счёт в матче. На 13-й минуте Ээли Толванен с передач Юхо Ламмикко и Теуво Терявяйнена восстановил равенство — 1:1.
На 28-й минуте Патрик Пуйстола вывел Финляндию вперёд. На 35-й минуте Зив Буйум сделал счёт 2:2. На 37-й минуте Конор Гарланд с передач Тейджа Томпсона и Логана Кули вновь вывел сборную США вперёд.
На 46-й минуте Шейн Пинто увеличил преимущество американской команды. В концовке Клейтон Келлер установил окончательный счёт матча — 5:2.
Дубли Карлссона и Рэймонда помогли Швеции победить Чехию и выйти в ½ финала ЧМ-2025
Вечером зрителей на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) ждала первая сенсация вечера. В матче между крепкой Швецией и чемпионом мира Чехией победу праздновала скандинавская сборная — 5:2.
На 13-й минуте Лео Карлссон открыл счёт в матче. На 17-й минуте Лукас Рэймонд удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Лукас Рэймонд оформил дубль, сделав счёт 3:0.
На 24-й минуте Роман Червенка забил первый гол чешской сборной в матче. На 35-й минуте Лео Карлссон сделал счёт 4:1.
В середине третьего периода Михаэль Шпачек забил второй гол сборной Чехии во встрече. В концовке периода Филип Форсберг установил окончательный счёт в матче.
Таким образом, в этом году у нас будет новый чемпион мира.
Сборная Канады сенсационно вылетела в ¼ финала ЧМ-2025, проиграв команде Дании
Вторая, главная, сенсация состоялась на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). В матче между национальными командами Канады и Дании победу одержали скромные датчане — 2:1.
В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.
На 46-й минуте Трэвис Санхайм с передач Сидни Кросби и Трэвиса Конечны забил первый гол во встрече. На 58-й минуте Николай Элерс после паса Маркуса Лауридсена восстановил равенство в счёте. За 49 секунд до конца третьего периода Ник Олесен с передачи Никласа Йенсена принёс сборной Дании победу.
Отметим, что Канада выиграла группу А. Датская сборная заняла четвёртое место.
Владимир Лаевский