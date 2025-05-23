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Самый большой позор в истории канадского хоккея! Суперзвезды НХЛ задрожали перед Данией и вылетели из плей-офф

Невероятный результат.

Источник: IIGF.com

Четвертьфинальная стадия чемпионата мира подарила одну из самых громких сенсаций за всю историю турнира. Сборная Дании одержала у себя дома в Хернинге волевую победу над мощными по составу канадцами (2:1) во главе с Сидни Кросби и Нэйтаном Маккинноном!

Хоккей
Чемпионат мира 2025
1/4 финала, 22.05.2025, 21:20
Канада
1
Дания
2

Осознать этот факт и найти ему какое-то объяснение по свежим следам невозможно. В голове не укладывается. Датчане не в первый раз обыграли фаворита, но три года назад это произошло в группе, где сборная Канады часто не напрягается. К тому же тогда состав был скромнее. Сейчас на турнир приехало несколько звезд первой величины, которым заранее чуть ли уже не повесили на шею золотые медали.

Особенно обидно долго быть вратарю-ветерану Марку-Андре Флери, который завершает карьеру таким позорным образом. Он остался в запасе, но вряд ли этот факт хоть как-то его утешит. Главным героем матча стал вратарь шведского ХВ-71 Фредерик Диков, отразивший 39 из 40 бросков в исполнении канадцев. Особенно тяжело ему пришлось в первом периоде.

Источник: IIHF.com

Но чем дальше развивалась игра, тем увереннее выглядела датская команда. У Джордана Биннингтона тоже появилась серьезная работа. В третьем периоде сборная Дании и вовсе доминировала, перебросав соперника 22−10! Понятно, что хозяева были лучше готовы физически, но настолько дрожащими канадцев не приходилось видеть очень давно. Даже гол, который организовал Кросби, не сбил северян с их верного пути.

Развязка и вовсе получилась фантастической. Хозяева проигрывали 0:1 за две с половиной минуты до конца третьего периода, усилиями своей единственной звезды Николая Элерса из «Виннипега» сравняли счет в формате «шесть на пять», а затем в равных составах нападающий чешского «Ческе-Будеёвице» Ник Олесен забросил историческую шайбу, когда на табло горели цифры 59.11. Попытки фаворита спастись не увенчались успехом.

Источник: IIHF.com

Автор: Михаил Зислис

Канада
1:2
0:0, 0:0, 1:2
Дания
Хоккей, Чемпионат мира, 1/4 финала
22.05.2025, 21:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 10500 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Микаэль Кринц-Гат
Вратари
Джордан Биннингтон
Фредерик Дихов
(Фредерик Дихов)
1-й период
04:33
Матиас Лассен
12:41
Йоаким Бликфельд
2-й период
24:25
Райан О`Райлли
29:55
Николас Йенсен
37:20
Филлип Бруггиссер
38:00
Трэвис Конекны
38:00
Кристиан Матиасен-Вайсе
3-й период
45:17
Трэвис Санхейм
(Сидни Кросби, Трэвис Конекны)
53:24
Райан О`Райлли
57:43
Николай Элерс
(Маркус Лауридсен, Патрик Русселль)
59:11
Ник Олесен
(Никлас Йенсен, Патрик Русселль)
Статистика
6
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрис Ансонс
(Латвия, Рига)
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит