Самый большой позор в истории канадского хоккея! Суперзвезды НХЛ задрожали перед Данией и вылетели из плей-офф

Осознать этот факт и найти ему какое-то объяснение по свежим следам невозможно. В голове не укладывается. Датчане не в первый раз обыграли фаворита, но три года назад это произошло в группе, где сборная Канады часто не напрягается. К тому же тогда состав был скромнее. Сейчас на турнир приехало несколько звезд первой величины, которым заранее чуть ли уже не повесили на шею золотые медали.