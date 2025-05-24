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Сборная США впервые за 65 лет вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Американцы в полуфинале обыграли команду Швеции. В решающем матче их соперниками станут швейцарцы или датчане.

Источник: Reuters

Сборная США обыграла команду Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча, которая состоялась в Стокгольме, завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей шайбы забросили Брэди Шей (7-я минута), Каттер Готье (18), Конор Гарланд (32), Майки Эйссимонт (38), Джексон Лакомб (52) и Шейн Пинто (56). У проигравших отличились Вильям Нюландер (47) и Элиас Линдхольм (48).

Во втором полуфинале позднее сыграют сборные Швейцарии и Дании.

Сборная США 12-й раз в истории вышла в финал чемпионата мира (два золота) и впервые с 1960 года (тогда ЧМ проходил в рамках Олимпийских игр).

Чемпионат мира, который проходит в Стокгольме и датском Хернинге, завершится 25 мая.

Турнир в Швеции и Дании стал уже четвертым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

Швеция
2:6
0:2, 0:2, 2:2
США
Хоккей, Чемпионат мира, 1/2 финала
24.05.2025, 15:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena
Главные тренеры
Сэм Халлам
Райан Варсофски
Вратари
Якоб Маркстрем
(Самуэль Эрссон)
Джереми Суэймен
1-й период
00:27
Вильям Нюландер
06:52
Брэди Шей
(Шейн Пинто)
11:24
Майк Маккэррон
17:13
Каттер Готье
(Шейн Пинто, Уилл Смит)
2-й период
31:07
Конор Гарлэнд
(Логан Кули, Брэди Шей)
37:03
Майкл Эйссимонт
(Джексон Лакомб, Мэттью Бенайерс)
37:03
Конор Гарлэнд
3-й период
46:32
Вильям Нюландер
(Вильям Карлссон, Расмус Андерссон)
47:13
Элиас Линдхольм
(Александр Веннберг)
51:09
Джексон Лакомб
(Фрэнк Назар)
55:53
Шейн Пинто
Статистика
2
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Главный судья
Майк Кэмпбелл
(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит