Сборная США впервые за 65 лет вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная США обыграла команду Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча, которая состоялась в Стокгольме, завершилась со счетом 6:2.
В составе победителей шайбы забросили Брэди Шей (7-я минута), Каттер Готье (18), Конор Гарланд (32), Майки Эйссимонт (38), Джексон Лакомб (52) и Шейн Пинто (56). У проигравших отличились Вильям Нюландер (47) и Элиас Линдхольм (48).
Во втором полуфинале позднее сыграют сборные Швейцарии и Дании.
Сборная США 12-й раз в истории вышла в финал чемпионата мира (два золота) и впервые с 1960 года (тогда ЧМ проходил в рамках Олимпийских игр).
Чемпионат мира, который проходит в Стокгольме и датском Хернинге, завершится 25 мая.
Турнир в Швеции и Дании стал уже четвертым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
Сэм Халлам
Райан Варсофски
Якоб Маркстрем
(Самуэль Эрссон)
Джереми Суэймен
00:27
Вильям Нюландер
06:52
Брэди Шей
(Шейн Пинто)
11:24
Майк Маккэррон
17:13
Каттер Готье
(Шейн Пинто, Уилл Смит)
31:07
Конор Гарлэнд
(Логан Кули, Брэди Шей)
37:03
Майкл Эйссимонт
(Джексон Лакомб, Мэттью Бенайерс)
37:03
Конор Гарлэнд
46:32
Вильям Нюландер
(Вильям Карлссон, Расмус Андерссон)
47:13
Элиас Линдхольм
(Александр Веннберг)
51:09
Джексон Лакомб
(Фрэнк Назар)
55:53
Шейн Пинто
2
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Главный судья
Майк Кэмпбелл
(Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит