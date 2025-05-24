Мировой хоккей ещё не видел подобного! Швейцария и США сойдутся в уникальном финале ЧМ

На старте второго периода в распоряжении датчан было больше минуты на розыгрыш большинства в формате «5 на 3», однако хотя бы раз реализовать лишнего у них не получилось. Пожалуй, именно в этот момент стало окончательно ясно, что на вторую подряд сенсацию датчане уже неспособны. Швейцарцы же забили ещё раз — усилиями Мальгина, для которого забитый во втором периоде гол стал первым на турнире. К моменту заброшенной шайбы в активе Дениса значилось аж 10 результативных передач на ЧМ-2025, но первый гол к нему пришёл только в полуфинале, когда его исход в принципе уже был предрешён.