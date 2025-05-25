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Определился обладатель бронзы чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции одержала победу над национальной командой Дании в матче чемпионата мира по хоккею за третье место и завоевала бронзовые медали турнира.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе шведской команды шайбы забросили Микаэль Баклунд, который оформил дубль, Маркус Юханссон, который также отличился дважды, Лукас Рэймонд и Мика Зибанеджад. В составе сборной Дании голами отметились Ник Олесен и Николай Элерс.

В матче за золотые награды турнира сразятся сборные США и Швейцарии. Поединок состоится 25 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 21:20 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Швеция
6:2
0:0, 3:0, 3:2
Дания
Хоккей, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
25.05.2025, 16:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena
Главные тренеры
Сэм Халлам
Микаэль Кринц-Гат
Вратари
Самуэль Эрссон
Фредерик Дихов
2-й период
25:16
Микаэль Баклунд
(Элиас Линдхольм, Адам Ларссон)
29:50
Микаэль Баклунд
(Эмиль Хейнеман, Элиас Линдхольм)
37:09
Маркус Юханссон
(Лео Карлссон, Расмус Сандин)
3-й период
42:04
Исак Лундестрем
42:55
Лукас Раймонд
43:15
Ник Олесен
(Миккель Огорд, Филлип Бруггиссер)
46:02
Николай Элерс
(Александр Труэ, Ник Олесен)
46:26
Оскар Мелгор
48:25
Маркус Юханссон
(Микаэль Баклунд, Мика Зибанежад)
55:03
Мика Зибанежад
(Лео Карлссон, Эрик I Густафссон)
55:34
Лео Карлссон
55:34
Маркус Лауридсен
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрис Ансонс
(Латвия, Рига)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит