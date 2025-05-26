Впервые за 65 лет! Сборная США — чемпион мира по хоккею!

Швейцария в очередной раз осталась в полушаге от титула — но в двух финалах подряд альпийцы не забили ни разу. Ну, а США продолжают тренд на победы тех, кто не делал этого очень давно: и «Локомотива», и «Тоттенхэма», и «Краснодара», и даже «Лулео» с «КалПой» в чемпионатах Швеции и Финляндии. У американцев не было побед на взрослом уровне после Кубка мира 1996-го, последний ЧМ они выигрывали в 1960-м, когда он был совмещён с Олимпиадой. Правда, победители предолимпийских ЧМ саму Олимпиаду не выигрывают давненько, с 1987-го.