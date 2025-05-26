Вратаря сборной Швейцарии признали самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. /ТАСС/. Вратарь сборной Швейцарии Леонардо Дженони признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею.
На завершившемся турнире Дженони принял участие в семи матчах, в которых одержал шесть побед. Голкипер пропустил семь шайб.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная США впервые с 1960 года выиграла чемпионат мира. В финале американцы в овертайме со счетом 1:0 обыграли швейцарцев.
Благодаря победе американцев сборная России возглавит рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF). Российские хоккеисты пропустили турнир из-за решения IIHF в связи с ситуацией на Украине.
Хоккей, Чемпионат мира, Тур 1
25.05.2025, 21:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 12530 зрителей
Главные тренеры
Патрик Фишер
Райан Варсофски
Вратари
Леонардо Дженони
Джереми Суэймен
1-й период
08:32
Зак Веренски
17:44
Свен Андригетто
2-й период
25:38
Конор Гарлэнд
39:03
Тэйдж Томпсон
3-й период
53:45
Янис Мозер
Овертайм
62:02
Тэйдж Томпсон
(Логан Кули, Брэди Шей)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Майк Кэмпбелл
(Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит