Фетисов назвал издевательством ситуацию с рейтингом сборной России по хоккею

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Лидерство сборной России в рейтинге может быть издевательством со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Как ранее сообщал ТАСС, мужская сборная России после победы американцев в финале чемпионата мира возглавит рейтинг IIHF, который будет обновлен позднее.
«Рейтинг не дает ни медалей, ни побед, — сказал Фетисов. — Я думаю, что это просто очередное издевательство. Когда мы играли, не было никакого рейтинга. Мы просто обыгрывали всех».
Россияне решением IIHF отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.