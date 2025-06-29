Третьяк отметил, что ФХР было бы интересно принять участие в организации Кубка мира

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерации хоккея России было бы интересно принять участие в процессе организации Кубка мира 2028 года. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Владислав Третьяк.
26 июня Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков лиги объявили о старте процесса подачи заявок на место проведения Кубка мира. Отмечается, что принять участие в подаче заявок могут города Северной Америки, Европы и других международных рынков.
«Мы пока еще не обсуждали этот вопрос, хотя для нас это было бы интересно. Потому что нам нужно проводить международные соревнования», — сказал Третьяк.
Крайний срок подачи заявок — 01:00 мск 19 июля для городов Северной Америки и 01:00 мск 31 июля для остальных городов.
Последний Кубок мира состоялся в 2016 году, все игры турнира проходили в канадском Торонто. В соревнованиях принимали участие команды России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Также были сформированы сборные молодых звезд Северной Америки (игроки не старше 23 лет) и Европы. Победителем стала команда Канады, россияне дошли до полуфинала. Ранее соревнования проводились в 1996 и 2004 годах.
До Кубка мира с 1976 по 1991 год под эгидой НХЛ проходил Кубок Канады, четыре раза его выигрывали канадцы (1976, 1984, 1987, 1991), а в 1981-м победу одержала сборная СССР. С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах IIHF из-за ситуации на Украине.