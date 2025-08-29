Испугались Овечкина? Почему Россию не пустили на турнир в Америке

Грозят бойкотом
Всех взбодрил американский журналист и инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли. В подкасте Bleacher Report он заявил, что российскому хоккею препятствуют несколько национальных федераций. Он вспомнил, как НХЛ в ходе сезона-2024/25 провела крупный международный чемпионат — Турнир четырех наций. Участие в нем приняли четыре национальные команды: Канада, США, Швеция и Финляндия. Последние, по сведениям журналистам, помешали нашей команде претендовать на попадание в заявку турнира.
Но сейчас актуально другое — в феврале 2028 года НХЛ проведет полноценный Кубок мира с участием восьми сборных. Каких именно — решения нет. Однако точно известно, что это будут именно национальные команды, а не универсальные — по типу сборных Европы и Северной Америки.
«Абсолютно уверен, что среди участников будут Канада, США, Швеция и Финляндия. Если говорить еще о двух участниках, то я бы предположил среди них сборные Чехии и Швейцарии. Да, они могли выступить на турнире. Но будет ли участвовать Россия? Какая политическая и геополитическая обстановка будет царить в мире в 2028 году?» — рассуждает Серавалли.
Он справедливо подчеркивает, что среди ведущих игроков и суперзвезд НХЛ немало российских хоккеистов. Поэтому лиге и Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) будет непросто объявить о неучастии наших спортсменов в Кубке мира. Перед турниром четырех наций в феврале 2025-го на это решились. Более того, инсайдер утверждает, что федерации Швеции и Финляндии дали понять, что если Россию допустят до Кубка мира, то они в турнир бойкотируют.
«В Кубке мира — 2028 же сыграют восемь сборных, и это шанс для нас вспомнить о Леоне Драйзайтле и Джей Джей Петерке, поэтому участие в турнире сборной Германии выглядело бы интересно. Еще одной командой могла бы быть Словакия, которая без сомнений является хоккейной страной», — сказал Серавалли.
НХЛ противоречит сама себе
С одной стороны, лига в последние годы выступала за соблюдение спортивного принципа и не допускала ни единой возможности исключения россиян из НХЛ. А такие обсуждения были — ранее в СМИ распространилась информация о том, что администрация тогдашнего президента США Джо Байдена выдвигала идею о высылке российских игроков из Северной Америки. Однако в лиге даже не стали обсуждать этот вопрос.
Как итог — весь мир следит за успехами россиян в сильнейшей хоккейной лиге планеты. Вспомните, с каким восторгом все наблюдали за Овечкиным и его погоней за рекордом Гретцки. Даже директор ФБР не удержался — лично пришел в раздевалку «Вашингтона» поздравить звезду из России.
С другой стороны, без ограничений от НХЛ не обошлось. Лига еще в 2022 году в одностороннем порядке оборвала все бизнес-отношения с Континентальной хоккейной лигой и лишила Россию прямого, официального доступа к трансляциям матчей и событий НХЛ.
НХЛ также запретила российским игрокам клубов-чемпионов привозить Кубок Стэнли в Россию, хотя в регламенте лиги четко прописано: каждый игрок имеет право на проведение двух дней с Кубком Стэнли на Родине.
Наконец, несправедливым выглядит и решение с недопуском россиян до международных турниров НХЛ. Лига хвасталась высокими рейтингами Турнира четырех наций, но едва ли не все известные североамериканские журналисты и эксперты мечтали увидеть противостояние Канады и США с Россией и новую дуэль Сидни Кросби с Александром Овечкиным в частности.
«Ультиматума не было. Было решение всех участников. Решения о будущей судьбе России будут приниматься на основе оценки НХЛ и NHLPA в соответствии с мировыми событиями, которые будут актуальны на тот момент», — объяснил эту ситуацию заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в разговоре с РИА Новости.
Это противоречие отметил и один из главных игроков в истории НХЛ — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока и тренера Вячеслав Фетисов. В беседе с РИА Новости он уже называл «безобразием и уродством» запрет от лиги для российских игроков на путешествие с Кубком Стэнли в Россию и выражал недоумение в связи с тем, что лига хоть и отвергает дискриминацию по отношению к спортсменам по политическим причинам, но почему-то вводит подобные ограничения для россиян.
Сейчас же Фетисов вновь негодует: «Если россияне играют в НХЛ, почему они не могут играть в составе национальной команды?».
«Для меня все это странно. Нужно принимать решения по спортивному принципу. До последнего времени НХЛ это удавалось. Они не исключали наших ребят. Американцы и канадцы покупают майки наших игроков, а Саша Овечкин в прошлом году привлекал внимание всего мирового сообщества. Получилась какая-то глупая и мелковатая история», — сказал Фетисов.
Тардифа оставили в стороне
Необходимо отметить полную независимость НХЛ от IIHF. Международная федерация хоккея не будет иметь никакого отношения к организации Кубка мира в 2028-м. Этим очень недоволен Люк Тардиф. Главу IIHF, который за период президентства пока демонстрирует себя с худшей стороны и выглядит откровенно слабым функционером, попросту отодвинули от дел и не допустили до больших денег.
При этом в НХЛ никогда не скрывали желания увидеть российских игроков на международной арене.
«Это невероятные хоккеисты. Проблемы носят политический характер. Это мировая политика, с которой нам приходится иметь дело. Я надеюсь, что по мере приближения Олимпиады-2026 и Кубка мира мы снова увидим российских спортсменов на соревнованиях», — говорил глава Ассоциации игроков НХЛ Мартин Уолш.
Однако прецедент с Турниром четырех наций настораживает: НХЛ тоже имела независимость от IIHF, но от участия России в чемпионате отказалась. Каким же будет решение лиги теперь в отношении Кубка мира — 2028? Либо лига вновь допустит противоречие в своих убеждениях, либо организаторы турнира проявят характер и принципиальность. Обе позиции имеют свои риски.
Если НХЛ поступит по аналогии с Турниром четырех наций, то не только получит очередной удар по репутации, но и усложнит себе жизнь с выбором участников чемпионата. Россия ввиду большого количества представителей в НХЛ способна соорудить боевой состав исключительно из игроков лиги, но другие европейские страны (например, Германия, Швейцария или Словакия) — нет. В таком случае НХЛ придется обращаться к игрокам из европейских чемпионатов, что может повлечь за собой снижение уровня турнира, а в теории и вовсе усугубит отношения с IIHF.
Если же НХЛ не допустит дискриминации и примет Россию в состав участников, то может спровоцировать претензии со стороны тех же шведов или финнов. Ситуация с Теэму Пулккиненным, который вернулся в финскую хоккейную лигу и столкнулся с жестким хейтом из-за карьеры в России, — хороший пример. Экс-форварда «Трактора» не спасли даже публичные извинения за то, что он несколько лет назад предпочел хорошие деньги в России.
Но это только Пулккиннен, чью роль в хоккейном мире важной не назовешь. В отношении нынешних финских или, например, шведских игроков НХЛ их национальные федерации вряд ли применят санкции просто за сам факт игры вместе с россиянами. Себе дороже.
Себастьян Ахо не может представить игру без Андрея Свечникова, Виктор Хедман построил великую курьеру, играя вместе с Никитой Кучеровым, Александр Барков публично едва ли не боготворит Сергея Бобровского… И таких примеров отличных взаимоотношений россиян с финнами и шведами полно. Готовы ли федерации хоккея Финляндии и Швеции пойти против них? Вопрос риторический. НХЛ должна это понимать.
Андрей Сенченко