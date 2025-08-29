Испугались Овечкина? Почему Россию не пустили на турнир в Америке

Это противоречие отметил и один из главных игроков в истории НХЛ — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока и тренера Вячеслав Фетисов. В беседе с РИА Новости он уже называл «безобразием и уродством» запрет от лиги для российских игроков на путешествие с Кубком Стэнли в Россию и выражал недоумение в связи с тем, что лига хоть и отвергает дискриминацию по отношению к спортсменам по политическим причинам, но почему-то вводит подобные ограничения для россиян.