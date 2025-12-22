Ротенберг — о сборной «Россия 25»: «С этой командой можно брать золото на чемпионате мира!»

Недавно сборная «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала с участием национальных команд Беларуси и Казахстана.
— Во главе сборной «Россия 25» вы победили на двух турнирах в Новосибирске — в формате «3 на 3» и в обычном хоккее. Получили снова удовольствие от того, что работаете главным тренером?
— В первую очередь, у нас собрались очень сильные талантливые игроки. Я горжусь тем, что могу работать с этими ребятами. Они очень одаренные. С ними интересно созидать на льду, много забивать и не пропускать. Это очень сильная сборная. Уверен, что этим составом мы могли бы спокойно поехать на чемпионат мира и дойти до очень высоких мест. С этой командой можно брать золото! — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».