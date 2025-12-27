Ричмонд
Шведы обыграли словаков в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею

Шведские юниоры обыграли Словакию на чемпионате мира по хоккею.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.

Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу шведов. Шайбы в составе победителей забросили Антон Фронделль (30-я минута), Виктор Эклунд (34) и Ивар Стенберг (57). У словаков отличились Томаш Побежал (40) и Тобиас Томик (51).

В своем следующем матче словаки сыграют со сборной Германии 27 декабря, а на следующий вечер шведы встретятся с командой Швейцарии.

Совет Международной федерации хоккея в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.