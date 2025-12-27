Шведы обыграли словаков в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею

Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу шведов. Шайбы в составе победителей забросили Антон Фронделль (30-я минута), Виктор Эклунд (34) и Ивар Стенберг (57). У словаков отличились Томаш Побежал (40) и Тобиас Томик (51).