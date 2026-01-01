Ричмонд
Сборная Чехии обыграла Латвию и вышла в плей-офф, Швейцария победила Словакию

Сборная Чехии победила команду Латвии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира — 4:2.

Источник: Пресс-служба сборной Чехии по хоккею

Голами у чехов отметились Томаш Полетин, Адам Йиричек, Макс Пшеничка и Вацлав Нестрашил, у латвийцев — Кристерс Ансонс и Маркус Кристианс Сирадскис.

Сборная Чехии заняла второе место в таблице группы B (восемь очков после четырех матчей) и вышла в плей-офф турнира. Латвия заняла четвертое место (четыре очка после четырех игр) и тоже сыграет в следующей стадии турнира.

В другом матче игрового дня команда Швейцарии переиграла Словакию — 3:2.

У швейцарцев забили Лорис Вей, Мик Аэшлиманн и Кевин Хаас, у словаков — Адам Немец и Лука Радивоевич.

Швейцария заняла третье мсто в таблице группы A с шестью очками после четырех матчей и вышла в плей-офф, как и словаки (три очка после четырех игр и четвертое место).