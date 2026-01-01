Сборная Чехии обыграла Латвию и вышла в плей-офф, Швейцария победила Словакию

Голами у чехов отметились Томаш Полетин, Адам Йиричек, Макс Пшеничка и Вацлав Нестрашил, у латвийцев — Кристерс Ансонс и Маркус Кристианс Сирадскис.
Сборная Чехии заняла второе место в таблице группы B (восемь очков после четырех матчей) и вышла в плей-офф турнира. Латвия заняла четвертое место (четыре очка после четырех игр) и тоже сыграет в следующей стадии турнира.
В другом матче игрового дня команда Швейцарии переиграла Словакию — 3:2.
У швейцарцев забили Лорис Вей, Мик Аэшлиманн и Кевин Хаас, у словаков — Адам Немец и Лука Радивоевич.
Швейцария заняла третье мсто в таблице группы A с шестью очками после четырех матчей и вышла в плей-офф, как и словаки (три очка после четырех игр и четвертое место).