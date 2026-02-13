«Будем следовать за действиями международного сообщества». НХЛ пока не планирует допускать Россию на Кубок мира

«Хоккей мы очень любим, но Федерация хоккея — самая сложная. Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф. Он редкий негодяй. Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция. То есть с точки зрения конфликта интересов это просто дичь. Он не ставит на голосование наш вопрос, отбивается от России, чтобы зашла его команда. Но, думаю, через годик мы восстановимся», — заявил Дегтярев на «Центральном канале».