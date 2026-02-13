«Будем следовать за действиями международного сообщества». НХЛ пока не планирует допускать Россию на Кубок мира

На данный момент НХЛ не планирует допускать сборную России на Кубок мира-2028. При решении этого вопроса в лиге будут учитывать позицию Международной федерации хоккея (ИИХФ), заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в ходе пресс-конференции во время Олимпиады-2026.
«Надеемся избежать геополитических вопросов»
Участие сборной России в Кубке мира остается под вопросом. По словам Беттмэна, в лиге будут следить за тем, что делает международное сообщество в отношении отстраненных сборных.
«Я не вижу необходимости высказывать свое мнение отдельно. Честно говоря, если мы сможем избежать геополитических вопросов, не только конкретно этого, но и целого ряда других, это будет лучше для нашего спорта и для наших болельщиков», — приводит слова комиссионера NY Post.
Напомним, НХЛ анонсировала проведение Кубка мира-2028 в прошлом году. Ранее считалось, что лига проведет турнир, не обращая внимания на международную позицию, руководствуясь исключительно интересами бизнеса. Однако теперь стало понятно — все будет зависеть от решения ИИХФ.
Ранее Кубок проводился только три раза: в 1996, 2004 и 2016 годах. На последнем турнире сборная России дошла до полуфинала, где проиграла будущим обладателям трофея — Канаде (3:5).
В ИИХФ хотят вернуть Россию на турниры как можно скорее
При этом президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что желает скорейшего возвращения сборных России и Белоруссии на соревнования.
«Я хочу, чтобы все понимали: мы хотим как можно скорее вернуть Россию и Белоруссию. В первую очередь, это будет означать, что мир стал хоть немного лучше. Но каждый раз мы вынуждены говорить им, что возвращаться еще рано. Мы принимаем это решение, следуя рекомендациям МОК», — отметил Тардиф.
Значительная часть обеспокоенности Тардифа в вопросе отстранения сборных касается именно безопасности российских и белорусских спортсменов. Люк также подтвердил, что федерация все еще поддерживает контакты с отстраненными сборными.
«Как и вы, каждый день я смотрю новости, чтобы убедиться, что ситуация становится лучше, — сказал Тардиф. — Мы пытаемся организовать процесс так, чтобы, когда время придет, мы были готовы воссоединить семью».
Интересно, что эти слова прозвучали всего через день после того, как о предвзятости ИИХФ высказался министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Хоккей мы очень любим, но Федерация хоккея — самая сложная. Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф. Он редкий негодяй. Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция. То есть с точки зрения конфликта интересов это просто дичь. Он не ставит на голосование наш вопрос, отбивается от России, чтобы зашла его команда. Но, думаю, через годик мы восстановимся», — заявил Дегтярев на «Центральном канале».
По стопам Инфантино
Мнение Тардифа очень схоже с позицией, которую недавно занял президент ФИФА Джанни Инфантино. В интервью Sky News он делился, что запрет на участие россиян в футбольных турнирах «ничего не дал, лишь создал больше разочарования и ненависти».
После этого Инфантино был оперативно внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». Попадет ли в него вслед за швейцарцем и Тардиф, узнаем совсем скоро. Его слова уже активно тиражируются в западных СМИ.
Созданный в 2014 году экстремистский сайт «Миротворец» содержит собранную нелегальным путем базу личных данных политиков, артистов, спортсменов, журналистов и других людей, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.
Напомним, Россия официально отстранена от соревнований под эгидой ИИХФ с 2022 года. В последний раз наша сборная выступала на Играх в Пекине под нейтральным флагом из-за санкций, связанных с допинговым скандалом 2014 года. На турнире команда завоевала серебро.
Ранее ИИХФ уже сообщала о готовности допустить юниоров из России и Белоруссии к международным соревнованиям начиная с 2028 года — это решение соответствовало бы недавним рекомендациям МОК по вопросу участия в турнирах молодых спортсменов.
Егор Сергеев