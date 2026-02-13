Ричмонд
«Будем следовать за действиями международного сообщества». НХЛ пока не планирует допускать Россию на Кубок мира

Все зависит от ИИХФ.

Источник: Getty Images

На данный момент НХЛ не планирует допускать сборную России на Кубок мира-2028. При решении этого вопроса в лиге будут учитывать позицию Международной федерации хоккея (ИИХФ), заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в ходе пресс-конференции во время Олимпиады-2026.

«Надеемся избежать геополитических вопросов»

Участие сборной России в Кубке мира остается под вопросом. По словам Беттмэна, в лиге будут следить за тем, что делает международное сообщество в отношении отстраненных сборных.

«Я не вижу необходимости высказывать свое мнение отдельно. Честно говоря, если мы сможем избежать геополитических вопросов, не только конкретно этого, но и целого ряда других, это будет лучше для нашего спорта и для наших болельщиков», — приводит слова комиссионера NY Post.

Напомним, НХЛ анонсировала проведение Кубка мира-2028 в прошлом году. Ранее считалось, что лига проведет турнир, не обращая внимания на международную позицию, руководствуясь исключительно интересами бизнеса. Однако теперь стало понятно — все будет зависеть от решения ИИХФ.

Ранее Кубок проводился только три раза: в 1996, 2004 и 2016 годах. На последнем турнире сборная России дошла до полуфинала, где проиграла будущим обладателям трофея — Канаде (3:5).

В ИИХФ хотят вернуть Россию на турниры как можно скорее

При этом президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что желает скорейшего возвращения сборных России и Белоруссии на соревнования.

«Я хочу, чтобы все понимали: мы хотим как можно скорее вернуть Россию и Белоруссию. В первую очередь, это будет означать, что мир стал хоть немного лучше. Но каждый раз мы вынуждены говорить им, что возвращаться еще рано. Мы принимаем это решение, следуя рекомендациям МОК», — отметил Тардиф.

Значительная часть обеспокоенности Тардифа в вопросе отстранения сборных касается именно безопасности российских и белорусских спортсменов. Люк также подтвердил, что федерация все еще поддерживает контакты с отстраненными сборными.

«Как и вы, каждый день я смотрю новости, чтобы убедиться, что ситуация становится лучше, — сказал Тардиф. — Мы пытаемся организовать процесс так, чтобы, когда время придет, мы были готовы воссоединить семью».

Интересно, что эти слова прозвучали всего через день после того, как о предвзятости ИИХФ высказался министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Хоккей мы очень любим, но Федерация хоккея — самая сложная. Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф. Он редкий негодяй. Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция. То есть с точки зрения конфликта интересов это просто дичь. Он не ставит на голосование наш вопрос, отбивается от России, чтобы зашла его команда. Но, думаю, через годик мы восстановимся», — заявил Дегтярев на «Центральном канале».

По стопам Инфантино

Мнение Тардифа очень схоже с позицией, которую недавно занял президент ФИФА Джанни Инфантино. В интервью Sky News он делился, что запрет на участие россиян в футбольных турнирах «ничего не дал, лишь создал больше разочарования и ненависти».

После этого Инфантино был оперативно внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». Попадет ли в него вслед за швейцарцем и Тардиф, узнаем совсем скоро. Его слова уже активно тиражируются в западных СМИ.

Созданный в 2014 году экстремистский сайт «Миротворец» содержит собранную нелегальным путем базу личных данных политиков, артистов, спортсменов, журналистов и других людей, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Напомним, Россия официально отстранена от соревнований под эгидой ИИХФ с 2022 года. В последний раз наша сборная выступала на Играх в Пекине под нейтральным флагом из-за санкций, связанных с допинговым скандалом 2014 года. На турнире команда завоевала серебро.

Ранее ИИХФ уже сообщала о готовности допустить юниоров из России и Белоруссии к международным соревнованиям начиная с 2028 года — это решение соответствовало бы недавним рекомендациям МОК по вопросу участия в турнирах молодых спортсменов.

Егор Сергеев

