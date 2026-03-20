Матчи России и Венгрии — фантазии Ротенберга? ФХР не удается договариваться даже со второсортной сборной

Сборная Словакии тоже до России никак не доедет.

Предстоящий чемпионат мира по хоккею, который в мае пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, станет уже пятым без сборной России. Золото за это время завоевывали четыре страны: США, Канада, Финляндия и Чехия, а также в тройку призеров попадали шведы, швейцарцы, немцы и даже латыши.

А с кем же все это время играла Россия?

По сути, соперника у нашей команды осталось всего два — Белоруссия и Казахстан. С ними «Россия 25», возглавляемая Романом Ротенбергом, играет как на Кубке Первого канала в декабре, так и в майском туре.

У федерации были попытки добавить Кубку Первого канала еще одну команду. В 2023 пытались пригласить сборную Китая. Однако Министерство спорта Китая, по различным причинам, запретило играть на турнире натурализованным хоккеистам выступающего в КХЛ «Куньлуня». Тогда китайцев заменила странная команда «Звезды и ВХЛ».

Команда под вывеской «Звезды и ВХЛ» представляла из себя преимущественно игроков из системы СКА. Как играющих в ВХЛ, так и недополучавших игровое время в основной команде. Таких, как Арсений Грицюк, ставший лучшим игроком той команды. Через год на Кубок Первого канала приехала уже «Сборная мира», составленная из иностранцев, выступающих в КХЛ. Замотивировать легионеров не удалось даже легендарному Майку Кинэну.

Однако ни «Звезды и ВХЛ», ни «Сборная мира» не выглядели полноценными конкурентами российской сборной. И совсем уж куцым вышел Кубок Первого канала-2025. Мало того, что до Новосибирска доехали всего три сборные, так еще и казахи выставили второй состав. Впрочем, по словам представителей ФХР, федерация вела переговоры сразу с двумя европейскими сборными.

«Конкретно велись переговоры, с Мирославом Шатаном мы на связи. Но там всегда много политики и конкретных вещей. Пока не срослось, но вот, например, я не вижу для себя возможности позвонить финнам, не вижу в этом смысла. А здесь в переговорах со словаками и венграми я этот смысл вижу», — говорил генеральный директор ФХР Курбатов.

Словаки стали первой сборной, которая снова начала вызывать в национальную команду игроков, выступающих в России. Сначала кахаэловцы приняли участие в чемпионате мира, а затем и в Олимпийских играх. Ружичка, Гернат и Лишка даже были близки к тому, чтобы завоевать медали. Так что логика в попытках договориться с лояльной федерацией была.

Интересно, что тогда же говорилось о попытках договориться с Венгрией. Командой, которая на тот момент только один год выступала в элите мирового хоккея, и никогда не считалась хоккейной державой. Если посмотреть на состав сборной, то там по одному-два человека играют в ECHL, чемпионатах Швейцарии, Словакии и Финляндии. Все остальные — в дома, в венгерских клубах. Однако и с ними не удалось договориться.

«Расписание матчей мужской сборной на этот год окончательно утверждено, и в него не входит матч против России. В декабре мы проведем Мемориал Тамаша Саркози в Будапеште, в котором примут участие сборные Италии, Франции и Польши. Что касается следующего года, то мы не получали от ФХР приглашение», — заявили тогда в Федерации хоккея Венгрии.

За всю историю венгерского хоккея только четырех игроков выбирали на драфте НХЛ, и никто их них не сыграл в сильнейшей лиге мира ни одного матча. В КХЛ был всего один игрок с венгерским гражданством, но при этом словацкого происхождения, игравший за попрадский «Лев». По сути, главное достижение венгров — это то, что они второй год подряд будут выступать в элите мирового хоккея. Венгерская команда на прошлом чемпионате мира потерпела 6 поражений в 7 матчах, обыграв только казахстанскую сборную и заняв 7-е место в группе. Таким образом, сборная Венгрии выступит в элите на чемпионате мира второй сезон подряд — впервые с 1930-х годов.

Та ли это команда, за которой нужно бегать? Вряд ли нынешние венгры сильнее белорусов, и в лучшем случае они находятся на равных с казахами, которых опередили на последнем чемпионате мира. Однако представители федерации, в том числе Роман Ротенберг, не перестают говорить о том, что «вот-вот» Россия сыграет со словаками и венграми, прорвав европейскую хоккейную блокаду.

«Вы видите из всех новостей, что Словакия и Венгрия абсолютно дружественно настроены к России — политически, по вопросам бизнеса, вопросам газа. Это очень важно, это первый шаг. Мы рады этому. Венгрия и Словакия точно близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время», — заявил Роман Ротенберг 17 марта.

Вот только все указывает на то, что первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25» выдает желаемое за действительное. Вот уже второй раз за последние полгода представители венгерской стороны, по сути, открещиваются от контактов с российской федерацией и даже опровергают слова ее руководителей.

«Нет, мы с ними не разговаривали», — сообщил недавно представитель Федерации хоккея Венгрии в интервью Odds.

При этом в марте прошлого года Михаил Дегтярев провел встречу с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Министр спорта РФ тогда заявил, что КХЛ начала контактировать с хоккейной федерацией Венгрии, а также взаимодействуют футбольные клубы двух стран.

И вот тут довольно странно, что с федерацией хоккея Венгрии начала контактировать КХЛ, а не ФХР. Налицо отсутствие субординации и рассинхронизация. Кажется, что при лояльном к России правительстве, и несмотря на встречу министров спорта, коннект между нашей федерацией и Венгрией никак не устанавливается. Как уж тут мечтать о возвращении России на международную арену? Ведь там придется садиться за стол с куда более могущественными и менее благосклонными хоккейными странами.

Автор: Дмитрий Ерыкалов