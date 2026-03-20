Матчи России и Венгрии — фантазии Ротенберга? ФХР не удается договариваться даже со второсортной сборной

За всю историю венгерского хоккея только четырех игроков выбирали на драфте НХЛ, и никто их них не сыграл в сильнейшей лиге мира ни одного матча. В КХЛ был всего один игрок с венгерским гражданством, но при этом словацкого происхождения, игравший за попрадский «Лев». По сути, главное достижение венгров — это то, что они второй год подряд будут выступать в элите мирового хоккея. Венгерская команда на прошлом чемпионате мира потерпела 6 поражений в 7 матчах, обыграв только казахстанскую сборную и заняв 7-е место в группе. Таким образом, сборная Венгрии выступит в элите на чемпионате мира второй сезон подряд — впервые с 1930-х годов.