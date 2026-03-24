Венгрия и Словакия опровергли планы участия в хоккейных матчах с Россией

Ранее первый вице-президент ФХР и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что обсуждается приглашение хоккейных сборных Венгрии и Словакии на следующий Кубок Первого канала. По его словам, словацкая сторона настроена положительно и следит за российскими игроками. «Приглашаем сейчас их на Кубок Овечкина, который пройдет в августе в Московской области. Будем также рассматривать участие Венгрии и Словакии на следующем Кубке Первого канала. Вы сами видите, что они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти», — сказал Ротенберг.