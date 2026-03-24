Венгрия и Словакия опровергли планы участия в хоккейных матчах с Россией

Сборная Словакии по хоккею не планирует проводить матчи с командой России. Об этом сообщили Odds.ru в пресс-службе Федерации хоккея Словакии.
«В настоящее время никаких переговоров относительно проведения подготовительных игр с российской командой не ведется, и такие игры не включены в расписание наших национальных сборных», — заявили в федерации.
Также Odds.ru со ссылкой на представителя Федерации хоккея Венгрии пишет, что организация не обсуждала с российской стороной проведение товарищеских матчей и участие в Кубке Первого канала.
Ранее первый вице-президент ФХР и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что обсуждается приглашение хоккейных сборных Венгрии и Словакии на следующий Кубок Первого канала. По его словам, словацкая сторона настроена положительно и следит за российскими игроками. «Приглашаем сейчас их на Кубок Овечкина, который пройдет в августе в Московской области. Будем также рассматривать участие Венгрии и Словакии на следующем Кубке Первого канала. Вы сами видите, что они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти», — сказал Ротенберг.
На Олимпийских играх 2026 года сборная Словакии стала единственной командой, куда были приглашены игроки из КХЛ, и заняла четвертое место.
Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян в 2022 году после начала военной операции на Украине. Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет в декабре 2025-го рекомендовал вернуть российских спортсменов на юношеские турниры с флагом и гимном, совет IIHF в январе не стал следовать этому решению.