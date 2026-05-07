Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.17
X
4.15
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
09.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.27
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Анахайм
3
П1
X
П2

Сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Команда примет участие в турнире в 2027 году.

Источник: Reuters

ТАСС, 7 мая. Хоккеисты сборной Казахстана благодаря победе над командой Украины вернулись в элитный дивизион чемпионата мира.

Команда Казахстана в матче первого дивизиона в группе A обыграла сборную Украины в серии буллитов со счетом 5:4. Это позволило казахстанским хоккеистам досрочно стать победителями турнира, набрав 11 очков. На втором месте за тур до окончания соревнований находятся украинцы, на третьем — сборная Франции, у которых одинаковое количество очков (7).

Соревнования завершатся 8 мая, в высший дивизион выходят команды, занявшие первое и второе места. В последнем туре сборная Украины сыграет с командой Японии, французы — с командой Казахстана. Сборная Польши, находящаяся на четвертом месте с 4 очками, сыграет с командой Литвы.

Сборная Казахстана и вторая команда из группы A первого дивизиона сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира в следующем году, турнир пройдет в немецких Дюссельдорфе и Мангейме. Команды в 2027 году заменят аутсайдеров обеих групп основных соревнований, которые определятся по итогам предварительной части чемпионата мира этого года в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.

Сборная Казахстана в прошлом году заняла последнее место в группе B на чемпионате мира в Хернинге и Стокгольме. Команда Казахстана играла в элите шесть лет подряд. Украинские хоккеисты в последний раз играли в высшем дивизионе в 2007 году на турнире в Москве и Подмосковье.

Российские и белорусские хоккеисты с февраля 2022 года решением Международной федерации хоккея (IIHF) не имеют возможности выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Решением полугодового конгресса IIHF в 2022 году в случае возвращения на соревнования сборные России и Белоруссии будут вновь выступать в элитном дивизионе чемпионата мира.