Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
09.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.27
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
10.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.42
X
4.27
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
10.05
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.35
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Анахайм
3
П1
X
П2

Сборная Казахстана по хоккею выиграла последний матч на чемпионате мира 2026 года

Мужская сборная Казахстана по хоккею завершила выступление на чемпионате мира 2026 года в дивизионе IA — втором по силе, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Казахстанская федерация хоккея

В заключительном пятом туре соревнований в польском Сосновце команда Талгата Жайлауова встретилась с французами.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. У французов отличился Флавиан Дер (46 минута), у казахстанцев — Дмитрий Бреус (51), которому ассистировали Эдуард Михайлов и Ансар Шайхмедденов.

В овертайме в формате 3×3 соперники не выявили сильнейшего. Затем была назначена серия буллитов. Казахстанцы реализовали три попытки, французы — две.

Два точных буллита выполнил Роман Старченко. Голкипер Андрей Шутов за матч отразил 25 из 26 бросков в створ.

Таким образом, сборная Казахстана одержала победу со счетом 2:1. Команда выиграла все пять матчей и набрала 13 очков из 15 возможных. Казахстанцы заняли первое место в дивизионе IA и в следующем году вернутся в элиту чемпионата мира по хоккею.

Французы набрали восемь очков и поднялись на второе место. Но у сборных Польши и Украины, имеющих по семь баллов, есть по матчу в запасе. Команда, которая финиширует второй, также выйдет в сильнейший дивизион.

Сборные Литвы и Японии набрали по два очка после четырех матчей. В последнем туре определится, кто из них замкнет таблицу и вылетит в дивизион IB.