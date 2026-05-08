Сборная Казахстана по хоккею выиграла последний матч на чемпионате мира 2026 года

В заключительном пятом туре соревнований в польском Сосновце команда Талгата Жайлауова встретилась с французами.
Основное время матча завершилось вничью — 1:1. У французов отличился Флавиан Дер (46 минута), у казахстанцев — Дмитрий Бреус (51), которому ассистировали Эдуард Михайлов и Ансар Шайхмедденов.
В овертайме в формате 3×3 соперники не выявили сильнейшего. Затем была назначена серия буллитов. Казахстанцы реализовали три попытки, французы — две.
Два точных буллита выполнил Роман Старченко. Голкипер Андрей Шутов за матч отразил 25 из 26 бросков в створ.
Таким образом, сборная Казахстана одержала победу со счетом 2:1. Команда выиграла все пять матчей и набрала 13 очков из 15 возможных. Казахстанцы заняли первое место в дивизионе IA и в следующем году вернутся в элиту чемпионата мира по хоккею.
Французы набрали восемь очков и поднялись на второе место. Но у сборных Польши и Украины, имеющих по семь баллов, есть по матчу в запасе. Команда, которая финиширует второй, также выйдет в сильнейший дивизион.
Сборные Литвы и Японии набрали по два очка после четырех матчей. В последнем туре определится, кто из них замкнет таблицу и вылетит в дивизион IB.