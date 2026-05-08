Селебрини, Таварес и Шайфли вошли в состав сборной Канады на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Маклин Селебрини из «Сан-Хосе», Джон Таварес из «Торонто» и Марк Шайфли из «Виннипега» вошли в состав сборной Канады на чемпионат мира по хоккею, сообщается на сайте Федерации хоккея Канады.
В состав также вошли:
- вратари Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (NCAA) и Джет Гривз («Коламбус»);
- защитники Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар («Эдмонтон»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург») и Морган Райлли («Торонто»);
- нападающие Мэтью Барзал («Айлендерс»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Роберт Томас («Сент-Луис»), Габриэль Виларди («Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Дилан Холлоуэй («Сент-Луис»), Райан О’Райлли («Нэшвилл») и Фрейзер Минтен («Бостон»).
Чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур. В турнире примут участие 16 команд. Сборная Канады сыграет в группе B во Фрибуре. Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований.