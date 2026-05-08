Фетисов заявил, что не будет смотреть ЧМ по хоккею: «Никому не советую»

«Даже не думаю смотреть этот турнир. И никому не советую. Не знаю, зачем это делать, когда нас цинично выгнали отовсюду. Что мы там можем увидеть?» — сказал Фетисов «СЭ».
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге.
Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не будет смотреть чемпионат мира по хоккею-2026.
