Сборная Украины вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 8 мая. Хоккеисты сборной Украины вышли в элитный дивизион чемпионата мира, в котором выступят в следующем году.
Сборная Украины заняла второе место на чемпионате мира в группе А первого дивизиона, который проходил в польском Сосновце, набрав 10 очков. Команда Польши в заключительном матче турнира не сумела переиграть в основное время соперников из Литвы (1:1 после основного времени) и не смогла опередить украинцев в споре за второе место (7 очков до начала тура). Турнир выиграла команда Казахстана (13 очков), которая также сыграет в элитном дивизионе.
В последний раз украинские хоккеисты играли в дивизионе сильнейших на мировых первенствах в России в 2007 году, выбыв тогда в первый дивизион в группу А.
Сборные Казахстана и Украины сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира в следующем году, турнир пройдет в немецких Дюссельдорфе и Мангейме. Команды в 2027 году заменят аутсайдеров обеих групп основных соревнований, которые определятся по итогам предварительной части чемпионата мира этого года в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.
Российские и белорусские хоккеисты с февраля 2022 года решением Международной федерации хоккея (IIHF) не имеют возможности выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Решением полугодового конгресса IIHF в 2022 году в случае возвращения на соревнования сборные России и Белоруссии будут вновь выступать в элитном дивизионе чемпионата мира.