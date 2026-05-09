Сборные Украины и Казахстана по хоккею сыграют в элите ЧМ в 2027 году

В пятницу сборная Польши в городе Сосновец уступила литовцам в овертайме со счетом 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1). Благодаря этому сборная Украины гарантировала себе второе место в турнирной таблице и выход в элитный дивизион чемпионата мира, где команда в последний раз выступала 20 лет назад.