Сборные Украины и Казахстана по хоккею сыграют в элите ЧМ в 2027 году

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сборные Украины и Казахстана по хоккею завоевали путевки в элитный дивизион чемпионата мира, который пройдет в 2027 году.
В пятницу сборная Польши в городе Сосновец уступила литовцам в овертайме со счетом 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1). Благодаря этому сборная Украины гарантировала себе второе место в турнирной таблице и выход в элитный дивизион чемпионата мира, где команда в последний раз выступала 20 лет назад.
Ранее, в четверг, в элитный дивизион квалифицировалась сборная Казахстана, которая выиграла все матчи дивизиона 1A и заняла первое место в таблице.
Чемпионат мира 2027 года в высшем дивизионе пройдет в Германии.