Кросби вошел в состав сборной Канады на чемпионат мира по хоккею

Кросби 38 лет, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги «Питтсбургом» под первым номером в 2005 году, с того же года он выступает за этот клуб. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился лучшим бомбардиром и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), был лучшим снайпером регулярного сезона (2010, 2017) и самым ценным игроком плей-офф (2016, 2017). В составе сборной Канады выиграл Олимпийские игры (2010, 2014), чемпионат мира (2015), Кубок мира (2016), турнир четырех наций (2025).