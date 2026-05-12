Кросби вошел в состав сборной Канады на чемпионат мира по хоккею

Турнир пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая.

Источник: Reuters

ТАСС, 12 мая. Нападающий Сидни Кросби вошел в состав сборной Канады на чемпионат мира по хоккею 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Ранее пресс-служба сборной объявила, что нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал пропустит турнир из-за травмы.

Чемпионат мира пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая. Сборная Канады сыграет в группе B с командами Швеции, Италии, Дании, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.

Кросби 38 лет, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги «Питтсбургом» под первым номером в 2005 году, с того же года он выступает за этот клуб. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился лучшим бомбардиром и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), был лучшим снайпером регулярного сезона (2010, 2017) и самым ценным игроком плей-офф (2016, 2017). В составе сборной Канады выиграл Олимпийские игры (2010, 2014), чемпионат мира (2015), Кубок мира (2016), турнир четырех наций (2025).