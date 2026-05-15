Сборная Финляндии может догнать россиян по количеству побед на ЧМ по хоккею

«С Канадой всегда нужно считаться, этот турнир будет для них принципиальным. У тех ребят будет достаточно мотивации для прохождения в соревнованиях как можно дальше. Говоря о Селебрини, я уверен, что он будет играть топовые минуты, через него будет идти большинство. Если представить, что Селебрини и Кросби могли бы сыграть в одном звене, хотя оба и центральные [нападающие], можно предположить, что это передача определенной эстафеты поколений. Я уверен, что у них возможна такая связка в случае, как это бывает при игре “Эдмонтона”. Это значит, что когда нужно забивать решающий гол, то Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, которых ставят в разные тройки, в нужный момент сводят вместе. Как я вижу, такое может быть и с Кросби и Селебрини», — отметил в разговоре с ТАСС бронзовый призер Олимпиады Сергей Самсонов.