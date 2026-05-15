Сборная Финляндии может догнать россиян по количеству побед на ЧМ по хоккею

ТАСС, 15 мая. Чемпионат мира по хоккею в 11-й раз пройдет в Швейцарии. Сборная Финляндии в случае успеха сравняется по количеству побед на турнире с россиянами.
Соревнования пройдут в Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Турниры 1928 и 1948 годов проходили в Швейцарии в рамках зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице, также соревнования проводились в этой стране в 1935, 1939, 1953, 1961, 1971, 1990, 1998 и 2009 годах. Изначально нынешний турнир должен был состояться в 2020 году, но решением Международной федерации хоккея (IIHF) он был отменен из-за пандемии коронавируса.
О том, что чемпионат мира пройдет в Цюрихе и Фрибуре в 2026 году, было объявлено на ежегодном конгрессе IIHF в конце мая 2022 года. Соперником швейцарцев изначально был Казахстан, который потом снял свою кандидатуру и бросил все силы, чтобы претендовать на проведение турнира 2027 года. Но бывшая республика СССР проиграла в голосовании Германии.
Сборная СССР впервые выступила на чемпионате мира в Швейцарии в 1961 году, заняв тогда третье место. Советские хоккеисты побеждали на турнире в 1971 и 1990 годах. В 1998 году сборная России на чемпионате мира запомнилась прежде всего сенсационным поражением во втором групповом этапе от хозяев. 2009 год, наоборот, получился успешным — россияне под руководством Вячеслава Быкова выиграли второй турнир подряд.
В случае успеха в Швейцарии сборная Финляндии догонит россиян по количеству побед (5, с учетом показателей сборной СССР отечественная команда является 27-кратным чемпионом мира). Финны сыграют в группе A в Цюрихе с командами США, Швейцарии, Германии, Латвии, Австрии, Венгрии и Великобритании. В группе B во Фрибуре выступят сборные Канады, Швеции, Чехии, Дании, Словакии, Норвегии, Словении и Италии.
В Цюрихе соревнования пройдут на открытой в 2022 году «Суисс-Лайф-Арене» вместимостью 10 тыс. человек, которая примет также решающие игры турнира, включая финал. Во Фрибуре домашний дворец местной команды «БСФ-Арена» был построен в 1983 году, реконструирован в период с 2010 по 2020 год и вмещает 7,5 тыс. человек. «Буду действовать по ситуации и от моей занятости», — ответил на вопрос ТАСС Быков, проживающий во Фрибуре, о возможности посетить матчи в этом городе.
«Для игроков из НХЛ чемпионат мира зачастую — это только приятная поездка»
Чемпионаты мира в олимпийском сезоне обычно не привлекают большого внимания звезд, но турнир в Швейцарии стал приятным исключением. Довольно среднюю по составу сборную США разбавило присутствие двукратного обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона Мэттью Ткачука, который в случае победы войдет в «Тройной золотой клуб» как победитель сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Олимпиады и чемпионата мира.
Главное внимание будет приковано к канадцам, за которых выступят две такие звезды, как Маклин Селебрини и двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сидни Кросби, и которые будут пытаться реабилитироваться за поражение в финале олимпийского турнира.
«С Канадой всегда нужно считаться, этот турнир будет для них принципиальным. У тех ребят будет достаточно мотивации для прохождения в соревнованиях как можно дальше. Говоря о Селебрини, я уверен, что он будет играть топовые минуты, через него будет идти большинство. Если представить, что Селебрини и Кросби могли бы сыграть в одном звене, хотя оба и центральные [нападающие], можно предположить, что это передача определенной эстафеты поколений. Я уверен, что у них возможна такая связка в случае, как это бывает при игре “Эдмонтона”. Это значит, что когда нужно забивать решающий гол, то Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, которых ставят в разные тройки, в нужный момент сводят вместе. Как я вижу, такое может быть и с Кросби и Селебрини», — отметил в разговоре с ТАСС бронзовый призер Олимпиады Сергей Самсонов.
«Всегда сложно предугадать, в каком состоянии на чемпионат мира приедут ребята из Северной Америки. Зачастую по окончании сезона многие туда привозят свои семьи. Понятно, что это важный турнир, ты играешь за национальную команду, но порой я слышу, что это именно хорошая поездка. Да, мы все хотим выиграть, но если что-то получится не так, то никто не расстроится», — рассказал Самсонов о том, как относятся к чемпионату мира игроки НХЛ.
По его словам, на чемпионатах мира интересно наблюдать за молодыми игроками, так как это возможность посмотреть, на какие высоты они могут подняться. В этом смысле показателен пример сборной Швеции, за которую сыграет один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ Ивар Стенберг. «Чемпионат мира — это определенный барометр для игроков, идущих на драфт, показывающий, что они могут сделать. О Стенберге я много читал, зачастую эксперты сравнивают его по игре с Александром Барковым. Та команда НХЛ, которая его получит, может забить важную позицию нападающего оборонительного плана на несколько лет вперед», — отметил Самсонов.
Чемпионат мира в Швейцарии станет возвращением в хоккей для того же Баркова после его тяжелейшей травмы (разрыв связок колена), которую он получил в тренировочном лагере «Флориды» и пропустил весь сезон. «Уверен, что чем больше этот чемпионат мира для финнов будет длиться, тем больше Барков будет добавлять. В плане хоккейной карьеры этот чемпионат для него — хорошее время. Если бы он не принял участия в нем, Александр не играл бы до конца сентября, и это очень много по времени. А так, вкатиться в хоккей — это важный момент для него, и для сборной огромный плюс, что он на чемпионате мира», — сказал Самсонов.
Россию и Белоруссию вынесли за скобки
Из-за решения IIHF в связи с вынесенной после февраля 2022 года рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) сборные России и Белоруссии пропустят уже пятый чемпионат мира подряд. По решению полугодового конгресса в 2022 году россияне и белорусы в случае снятия санкций вернутся в элитный дивизион. Белорусы к этому оказались ближе, чем россияне, с учетом свежего решения исполкома МОК, который рекомендовал снять все ограничения с белорусских спортсменов.
Однако возвращение обеих сборных из-за позиции многих членов совета IIHF может быть отложено в долгий ящик еще и потому, что в начале мая в элитный дивизион спустя 19 лет вернулась сборная Украины. Россиян и украинцев в командных видах спорта старались разводить еще до отстранения российских сборных.
В элиту также вернулась и сборная Казахстана. Обе сборные из стран бывшего СССР сыграют в топ-дивизионе на чемпионате мира 2027 года в Германии. В группу A первого дивизиона отправятся аутсайдеры групп A и B предстоящего турнира в Швейцарии.
Перед началом чемпионата мира именно сборная России имеет наивысшие показатели в рейтинге IIHF (4 030 очков), что произошло благодаря победе американцев на прошлогоднем чемпионате мира и вылете канадцев из ¼ финала. Чтобы не раздражать ряд членов совета IIHF, известных своей непримиримой позицией по отношению к России, федерация вынесла показатели россиян и белорусов за скобки основного рейтинга, который сейчас возглавляет сборная США (3 985). Второе и третье места занимают команды Швейцарии (3 975) и Канады (3 935).