IIHF представила рейтинг сборных на ЧМ-2026 по хоккею

Первое место в списке заняла национальная команда Канады. Второе место в рейтинге досталось хозяевам предстоящего турнира — сборной Швейцарии. Замкнула тройку сильнейших национальная команда Финляндии.
Топ-5 команд рейтинга IIHF:
Канада;
Швейцария;
Финляндия;
Швеция;
США.
Остальные участники турнира расположились в рейтинге в следующем порядке: Чехия, Германия, Словакия, Латвия, Дания, Австрия, Норвегия, Венгрия, Словения, Великобритания и Италия. На основе этих позиций, а также результатов прошлых мировых первенств, команды были распределены по двум группам предварительного этапа.
Напомним, чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт с 15 по 31 мая. Турнир примут швейцарские города Цюрих и Фрибург. Сборные России и Беларуси в очередной раз не были допущены к участию в турнире решением IIHF.