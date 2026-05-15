IIHF представила рейтинг сборных на ЧМ-2026 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала рейтинг сборных-участниц чемпионата мира 2026 года в Швейцарии.

Источник: Reuters

Первое место в списке заняла национальная команда Канады. Второе место в рейтинге досталось хозяевам предстоящего турнира — сборной Швейцарии. Замкнула тройку сильнейших национальная команда Финляндии.

Топ-5 команд рейтинга IIHF:

  1. Канада;

  2. Швейцария;

  3. Финляндия;

  4. Швеция;

  5. США.

Остальные участники турнира расположились в рейтинге в следующем порядке: Чехия, Германия, Словакия, Латвия, Дания, Австрия, Норвегия, Венгрия, Словения, Великобритания и Италия. На основе этих позиций, а также результатов прошлых мировых первенств, команды были распределены по двум группам предварительного этапа.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт с 15 по 31 мая. Турнир примут швейцарские города Цюрих и Фрибург. Сборные России и Беларуси в очередной раз не были допущены к участию в турнире решением IIHF.