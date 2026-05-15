Сборная Финляндии выиграла стартовый матч на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии победила команду Германии в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделль (9-я минута), Ессе Пульюярви (44) и Аату Рятю (56). У проигравших отличился Штефан Лойбль (49).
В следующем матче Финляндия 16 мая сыграет с Венгрией, Германия 17 мая встретится с Латвией.
Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.
Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
В 2025 году чемпионат мира выиграла сборная США.
15.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 9516 зрителей
Главные тренеры
Антти Пеннанен
Харольд Крайс
Вратари
Юстус Аннунен
Филипп Грубауэр
(00:00-56:27)
1-й период
07:38
Максимилиан Кастнер
08:33
Антон Лунделл
(Теуво Терявяйнен, Александр Барков)
11:23
10975
2-й период
20:39
Командный штраф
25:45
Николас Матинпало
30:14
Николас Матинпало
30:14
Николас Матинпало
3-й период
41:21
Андреас Эдер
43:05
Йессе Пулюярви
(Теуво Терявяйнен, Антон Лунделл)
48:09
Штефан Лойбль
(Леон Гаванке)
50:32
Самуэль Дав-Макфолс
55:25
Аату Рятю
(Саку Мяеналанен, Йессе Пулюярви)
Статистика
Финляндия
Германия
Штрафное время
10
6
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Тэйлор Бурзмински
(Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит