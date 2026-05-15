Канада начала ЧМ с победы. Главный фаворит обыграл Швецию, но оставил вопросы

Состав канадской сборной на нынешнем чемпионате мира — главный успех ИИХФ. Приезд таких звезд, как Кросби, Селебрини и Таварес, однозначно привлечет к матчам дополнительное внимание, чего пока нельзя сказать о шведах, где ярких игроков почти нет. И по воле расписания два фаворита группы B стартовали на турнире матчем друг против друга.
Канада начала с места в карьер: уже на третьей минуте Джон Таварес открыл счет, замкнув на дальней штанге передачу Дарнелла Нерса. Швеция ответила шайбой Ивара Штенберга, которую после видеопросмотра отменили арбитры, усмотрев игру высоко поднятой клюшкой, а чуть позже «Кленовые листья» удвоили свое преимущество.
Еще один канадский ветеран, центрфорвард Райан О’Райлли, сыграл на добивании после собственного наброса со средней дистанции и обескуражил голкипера «Тре Крунур» Магнуса Хелльберга — 2:0.
«Мы допускаем слишком много ошибок. Так просто нельзя играть! И тем более нельзя выиграть», — кипятился в эфире шведского телевидения в первом перерыве знаменитый Петер Форсберг. Его слова можно понять: игра сборной Швеции не впечатляла, но со старта второго периода все изменилось.
Канадцы утратили инициативу, не смогли реализовать большинство и удалились сами, что дало скандинавам дополнительный заряд уверенности. Ближе к середине второй двадцатиминутки Якоб Ларссон один гол отквитал — ему удался бросок в стиле Овечкина с вершины левого круга вбрасывания. Прошло еще три минуты, и счет стал равным: один из главных шведских героев Лукас Рэймонд забил в большинстве отменным кистевым броском со средней дистанции.
Казалось, в игре наступил перелом, но Канада не была бы сама собой, если бы не включила дополнительную скорость. Вскоре Дилан Холлоуэй вновь вывел североамериканскую команду вперед, пробив Хелльберга броском в ближний угол, но радовались канадцы недолго. Мощнейшая пушка защитника Маттиаса Экхольма стала неберущейся для голкипера Джеффа Гривза, и на второй перерыв команды ушли при счете 3:3.
Старт третьего периода лучше удался шведам, которые контролировали шайбу, но канадцы продемонстрировали великолепное умение реализовывать моменты. Удачная игра Коннора Брауна перед воротами привела к четвертой шайбе сборной Канады, и именно этот рабочий гол в итоге стал победным. Шведы пытались бомбардировать соперника мощными бросками издали и провоцировали Канаду на удаления, но успеха не добились. Закончилось все тем, что Оскар Сундквист отправил шайбу в собственные ворота после передачи Дилана Козенса, и все давление «Тре Крунур» в концовке оказалось бесполезным.
Победа Канады со счетом 5:3 оставила вопросы по содержанию игры, но определила ориентиры нынешнего ЧМ. Даже не показывая оптимального взаимодействия, «Кленовые листья» смогли обыграть сильнейшего соперника по группе. Если учесть, что сыгранность по ходу турнира должна становиться лучше, а адаптация к европейским площадкам вскоре завершится, для Канады групповой этап должен стать легкой прогулкой перед главными матчами турнира.
Максим Замятин