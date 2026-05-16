Сборная Чехии обыграла команду Дании на старте ЧМ по хоккею

Сборная Чехии победила команду Дании матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы В завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Доминик Кубалик (9-я минута), Даниэль Воженилек (10), Роман Червенка (56) и Матей Блюмель (60). У проигравших отличился Миккель Огор (58).
В следующем матче Чехия 16 мая сыграет со Словенией, Дания 17 мая встретится с Швецией.
Чехия и Дания в последний раз встречались на Олимпийских играх 2026 года, где чехи выиграли со счетом 3:2.
Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.
Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
В 2025 году чемпионат мира выиграла сборная США.
Радим Рулик
Микаэль Кринц-Гат
Йозеф Корженарж
Мадс Сегорд
(00:00-56:24)
Мадс Сегорд
(57:30-57:55)
Мадс Сегорд
(c 59:08)
04:30
Маркус Лауридсен
04:30
Маркус Лауридсен
08:50
Доминик Кубалик
(Якуб Флек)
10:00
Даниэл Воженилек
(Давид Томашек)
16:54
Кристиан Матиасен-Вайсе
25:22
Даниэл Воженилек
43:32
Роман Червенка
(Матей Блумел, Давид Томашек)
55:34
Михал Кемпни
57:30
Миккель Огорд
(Ник Олесен, Йоаким Бликфельд)
59:08
Матей Блумел
(Лукаш Седлак, Роман Червенка)
Главный судья
Микко Каукокари
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит