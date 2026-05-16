Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
1
:
Швейцария
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
4
:
Дания
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
3
:
Германия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
5
:
Швеция
3
Сборная Чехии обыграла команду Дании на старте ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Источник: РБК Спорт

Сборная Чехии победила команду Дании матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы В завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Доминик Кубалик (9-я минута), Даниэль Воженилек (10), Роман Червенка (56) и Матей Блюмель (60). У проигравших отличился Миккель Огор (58).

В следующем матче Чехия 16 мая сыграет со Словенией, Дания 17 мая встретится с Швецией.

Чехия и Дания в последний раз встречались на Олимпийских играх 2026 года, где чехи выиграли со счетом 3:2.

Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.

Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

В 2025 году чемпионат мира выиграла сборная США.

Чехия
4:1
2:0, 0:0, 2:1
Дания
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
15.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 6551 зритель
Главные тренеры
Радим Рулик
Микаэль Кринц-Гат
Вратари
Йозеф Корженарж
Мадс Сегорд
(00:00-56:24)
Мадс Сегорд
(57:30-57:55)
Мадс Сегорд
(c 59:08)
1-й период
04:30
Маркус Лауридсен
04:30
Маркус Лауридсен
08:50
Доминик Кубалик
(Якуб Флек)
10:00
Даниэл Воженилек
(Давид Томашек)
16:54
Кристиан Матиасен-Вайсе
2-й период
25:22
Даниэл Воженилек
3-й период
43:32
Роман Червенка
(Матей Блумел, Давид Томашек)
55:34
Михал Кемпни
57:30
Миккель Огорд
(Ник Олесен, Йоаким Бликфельд)
59:08
Матей Блумел
(Лукаш Седлак, Роман Червенка)
Статистика
Чехия
Дания
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Микко Каукокари
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит