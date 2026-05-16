Cборную США уничтожили за 11 минут, звездная Канада смогла избежать провала. Как стартовал ЧМ без России

Объективно сборная Канады на этом мировом первенстве обладает самым мощным подбором игроков. В последнее время родоначальники хоккея не слишком серьезно относились к ЧМ и отправляли туда достаточно молодые составы. Особенно в олимпийский год. Однако в нынешнем сезоне канадцы провалились абсолютно на всех уровнях — олимпийском, молодежном и юниорском. В Канаде всерьез заговорили о хоккейном кризисе и необходимости изменений. Поэтому данный чемпионат мира — попытка прервать череду неудач и хотя бы немного успокоить возбужденную общественность. Привыкшую к постоянным триумфам на всех уровнях.