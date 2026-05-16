Cборную США уничтожили за 11 минут, звездная Канада смогла избежать провала. Как стартовал ЧМ без России

15 мая 2026 года прошел первый игровой день чемпионата мира по хоккею. В Швейцарии было сыграно 4 матча. Sport24 подводит итоги этих встреч и рассказывает о самых интересных моментах, которые достойны вашего внимания.
Канада стартовала с победы
Объективно сборная Канады на этом мировом первенстве обладает самым мощным подбором игроков. В последнее время родоначальники хоккея не слишком серьезно относились к ЧМ и отправляли туда достаточно молодые составы. Особенно в олимпийский год. Однако в нынешнем сезоне канадцы провалились абсолютно на всех уровнях — олимпийском, молодежном и юниорском. В Канаде всерьез заговорили о хоккейном кризисе и необходимости изменений. Поэтому данный чемпионат мира — попытка прервать череду неудач и хотя бы немного успокоить возбужденную общественность. Привыкшую к постоянным триумфам на всех уровнях.
Кросби, Селебрини, Таварес, Бушар, О’Райлли, Барзал — звезд у канадцев хватает. Особенно удивительно осознавать тот факт, что Сидни впервые с ОИ-2014 выходит на лед без капитанской нашивки. Команда сама решила, что она должна остаться у Маклина Селебрини. На наших глазах происходит смена поколений в канадской сборной.
Что касается самого матча, то гораздо менее статусные по составу шведы дали бой родоначальникам хоккея. Джон Таварес забросил первую шайбу турнира, а Райан О’Райли удвоил преимущество. Но во втором периоде шведы организовали эффектнейший камбэк и сравняли счет — 3:3. К счастью для канадцев, в заключительной двадцатиминутке они все-таки дожали скромных «Тре Крунур» — 5:3. Парни с кленовым листом на груди, оставшиеся без медалей на двух последних ЧМ, начали турнир с победы над самым главным соперником на групповом этапе. Дальше должно быть легче.
Рекорд сборной Швеции
Несмотря на поражение в первом матче турнира, у сборной Швеции в битве против Канады были и положительные инфоповоды. Например, рекорд Вигго Бьерка. Первый центр этой сборной стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды, сыгравшим на ЧМ. На момент дебюта ему было 18 лет и 64 дня — он превзошел достижение Лео Карлссона (18 лет и 136 дней).
В битве с канадцами 18-летний вундеркинд провел на льду почти 19 минут (18:58), заработал показатель полезности «-1» и не отметился результативными баллами.
Швейцария взяла реванш у США
Первый игровой день турнира подарил нам ремейк финала последнего чемпионата мира. Золото мирового первенства в 2025 году разыграли команды Швейцарии и США. С минимальным счетом (1:0) победу одержали американцы. Которые впоследствии еще и выиграли Олимпийские игры. Невероятный год для американского хоккея.
Швейцарцы, разумеется, прекрасно помнили результат последней очной встречи. Поэтому были мотивированы не только вернуть должок, но и начать домашний турнир с победы. И им это удалось. Как и шведы, сборная США привезла в Швейцарию не самый оптимальный состав. Из знакомых имен — одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтону» Райан Леонард, а также опытнейшие Джастин Фолк и Райан Линдгрен. На турнир также заявлен действующий олимпийский чемпион Мэттью Ткачук. Который имеет реальные шансы стать первым американцем, вошедшим в «Тройной золотой клуб». Но он этот матч пропускал.
Хозяева турнира предрешили исход встречи уже в первые 11 минут — отличились Пиюс Сутер и знакомый всем нам по «Авангарду» Свен Андригетто. В третьем периоде команды обменялись голами и установили окончательный счет — 3:1 в пользу сборной Швейцарии.
Финляндия и Чехия одержали уверенные победы
Матчи Финляндия — Германия и Чехия — Дания развивались по идентичному сценарию. Номинальные хозяева забивали первыми, увеличивали преимущество и вели в счете на протяжении всей встречи. В случае с Суоми главными героями стали уже давно покинувший НХЛ и играющий в Швейцарии Ессе Пульюярви, а также форвард «Флориды» Антон Лунделл. Каждый из них набрал по 2 (1+1) очка. А еще первым результативным баллом впервые за долгие месяцы отметился Александр Барков. Капитан «Флориды» пропустил весь регулярный чемпионат из-за разрыва крестообразной связки. Так что для него этот ЧМ как глоток свежего воздуха.
Финляндия победила со счетом 3:1. Барков и компания могли забить и больше, но безумным сэйвом отметился защитник сборной Германии Мориц Зайдер.
Что касается чехов, то они уверенно разобрались с датчанами. К началу третьего периода счет был 3:0. Ударная связка команды Радима Рулика состояла из бывших КХЛовцев — Лукаша Седлака («Трактор») и Романа Червенки («Авангард»). Единственное, на что сподобилась сборная Дании — одна заброшенная шайба. После финальной сирены на табло горели цифры 4:1. Впереди у датчан еще одно испытание — сборная Швеции. А чехи встретятся со Словенией.
Автор: Максим Самарцев