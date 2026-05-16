Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.05
Монреаль
:
Баффало
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Швейцария
:
Латвия
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Словения
:
Чехия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Канада
6
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Великобритания
2
:
Австрия
5
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Норвегия
1
Сборная Канады разгромила Италию на ЧМ по хоккею со счетом 6:0

Дубль сделал 19-летний капитан канадцев Маклин Селебрини.

Источник: РБК Спорт

Сборная Канады разгромила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы B завершилась со счетом 6:0.

Шайбы забросили Дилан Холлоуэй (10-я минута), Фрейзер Минтен (11), Маклин Селебрини (17, 23), Эван Бушар (39) и Райан О’Райлли (39).

Канадцы выиграли оба своих матча на турнире, итальянцы провели первую игру.

В параллельном матче в группе А сборная Финляндии обыграла команду Венгрии со счетом 4:1.

Сборная Канады в следующем матче сыграет с Данией (18 мая), Италия — со Словакией (17 мая), Финляндия — с США (18 мая), Венгрия — с Австрией (17 мая).

Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.

Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Италия
0:6
0:3, 0:3, 0:0
Канада
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
16.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен
Миша Донсков
Вратари
Давиде Фадани
Кэм Тэлбот
1-й период
09:21
Дилан Холлоуэй
(Райан О`Райлли, Джон Таварес)
10:08
Фрейзер Минтен
(Коннор Браун, Дентон Матейчук)
16:56
Маклин Селебрини
(Портер Мартон, Дарнелл Нерс)
18:35
Фрейзер Минтен
2-й период
22:09
Маклин Селебрини
(Дилан Козенс, Сидни Кросби)
27:47
Томми Пурделлер
31:55
Зак Уайтклауд
38:05
Командный штраф
38:14
Эван Бушар
(Маклин Селебрини, Габриэль Виларди)
38:39
Райан О`Райлли
(Дилан Холлоуэй, Джон Таварес)
3-й период
59:30
Роберт Томас
Статистика
Италия
Канада
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
Главный судья
Нолан Блойер
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит