Сборная Канады разгромила Италию на ЧМ по хоккею со счетом 6:0

Сборная Канады разгромила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы B завершилась со счетом 6:0.
Шайбы забросили Дилан Холлоуэй (10-я минута), Фрейзер Минтен (11), Маклин Селебрини (17, 23), Эван Бушар (39) и Райан О’Райлли (39).
Канадцы выиграли оба своих матча на турнире, итальянцы провели первую игру.
В параллельном матче в группе А сборная Финляндии обыграла команду Венгрии со счетом 4:1.
Сборная Канады в следующем матче сыграет с Данией (18 мая), Италия — со Словакией (17 мая), Финляндия — с США (18 мая), Венгрия — с Австрией (17 мая).
Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.
Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
Действующим чемпионом мира является сборная США.
Юкка Ялонен
Миша Донсков
Давиде Фадани
Кэм Тэлбот
09:21
Дилан Холлоуэй
(Райан О`Райлли, Джон Таварес)
10:08
Фрейзер Минтен
(Коннор Браун, Дентон Матейчук)
16:56
Маклин Селебрини
(Портер Мартон, Дарнелл Нерс)
18:35
Фрейзер Минтен
22:09
Маклин Селебрини
(Дилан Козенс, Сидни Кросби)
27:47
Томми Пурделлер
31:55
Зак Уайтклауд
38:05
Командный штраф
38:14
Эван Бушар
(Маклин Селебрини, Габриэль Виларди)
38:39
Райан О`Райлли
(Дилан Холлоуэй, Джон Таварес)
59:30
Роберт Томас
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
Главный судья
Нолан Блойер
(США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит