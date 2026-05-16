Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
2-й период
Швейцария
2
:
Латвия
1
Все коэффициенты
П1
1.80
X
6.50
П2
35.00
Хоккей. Чемпионат мира
2-й период
Словения
1
:
Чехия
2
Все коэффициенты
П1
96.00
X
11.20
П2
1.37
Хоккей. НХЛ
17.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.26
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Канада
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Великобритания
2
:
Австрия
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Норвегия
1
П1
X
П2

Два ассиста Баркова помогли Финляндии обыграть Венгрию на ЧМ-2026

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года сборная Финляндия обыграла команду Венгрии.

Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая на льду арены в Цюрихе (Швейцария), завершилась со счетом 4:1 в пользу финнов.

Автором двух голевых передач стал нападающий «Флориды» Александр Барков. Две шайбы забросил Ессе Пулюярви, в активе которого также один ассист.

Финские хоккеисты одержали вторую подряд победу на ЧМ и возглавляют таблицу группы A.

Венгрия
1:4
0:0, 1:3, 0:1
Финляндия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
16.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 6069 зрителей
Главные тренеры
Гергей Майорошш
Антти Пеннанен
Вратари
Адам Вай
Йоонас Корписало
2-й период
20:46
Вилле Хейнола
(Йессе Пулюярви, Урхо Вааканайнен)
23:15
Йессе Пулюярви
(Александр Барков, Сакари Маннинен)
27:01
Балаж Шебек
(Бенце Хорват, Иштван Тербоч)
36:03
Янне Куокканен
(Хенри Йокихарью, Аату Рятю)
3-й период
42:17
Роланд Кишш
42:17
Роланд Кишш
42:36
Йессе Пулюярви
(Александр Барков, Вилле Хейнола)
51:45
Бенце Хорват
Статистика
Венгрия
Финляндия
Штрафное время
6
0
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Маркус Ваннерстедт
(Норвегия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит