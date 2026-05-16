Два ассиста Баркова помогли Финляндии обыграть Венгрию на ЧМ-2026

Встреча, прошедшая на льду арены в Цюрихе (Швейцария), завершилась со счетом 4:1 в пользу финнов.
Автором двух голевых передач стал нападающий «Флориды» Александр Барков. Две шайбы забросил Ессе Пулюярви, в активе которого также один ассист.
Финские хоккеисты одержали вторую подряд победу на ЧМ и возглавляют таблицу группы A.
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
16.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 6069 зрителей
Главные тренеры
Гергей Майорошш
Антти Пеннанен
Вратари
Адам Вай
Йоонас Корписало
2-й период
20:46
Вилле Хейнола
(Йессе Пулюярви, Урхо Вааканайнен)
23:15
Йессе Пулюярви
(Александр Барков, Сакари Маннинен)
27:01
Балаж Шебек
(Бенце Хорват, Иштван Тербоч)
36:03
Янне Куокканен
(Хенри Йокихарью, Аату Рятю)
3-й период
42:17
Роланд Кишш
42:17
Роланд Кишш
42:36
Йессе Пулюярви
(Александр Барков, Вилле Хейнола)
51:45
Бенце Хорват
Статистика
Венгрия
Финляндия
Штрафное время
6
0
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Маркус Ваннерстедт
(Норвегия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит