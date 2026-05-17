Первая сенсация на чемпионате мира: Словения победила Чехию! Постарались экс-игроки КХЛ

Чехия в матче со Словенией, согласно котировкам букмекеров, считалась невероятным фаворитом, хотя ее состав не выглядит особо мощным. Из НХЛ на чемпионат мира приехали всего двое: одна из главных звезд «Ванкувера» Филип Гронек и 22-летний Ярослав Хмеларж, который курсировал между основой и фармом «Рейнджерс».
Зато было большое количество знакомых российским болельщикам фамилий. Например, 40-летний Роман Червенка, выдавший сезон на 85 очков в «Пардубице». Или 33-летний Лукаш Седлак, оформивший в том же клубе 74 результативных действия. Есть и экс-хоккеист «Чикаго» и «Детройта» Доминик Кубалик, ныне представляющий «Цуг».
Вроде бы совсем негусто, но для победы над Словенией должно было хватить. Усилить тех мог разве что Анже Копитар, но его последний матч в карьере был сыгран в плей-офф НХЛ. Из состава Словении знатоки КХЛ могут вспомнить лишь 37-летнего Роберта Саболича (экс-игрок «Торпедо» и «Адмирала»), его одногодку Рока Тичара (экс-форвард «Автомобилиста» и «Торпедо») и 27-летнего Яна Дрозга, который поиграл за «Амур» и «Куньлунь».
С таким составом словенцы могли вполне побороться за сохранение прописки. Особенно, если учитывать группу, где можно укусить Италию, Норвегию и Данию. Но словенцы умудрились одержать первую победу уже в дебютной встрече.
Наши старые знакомые Дрозг и Саболич оказались в одной спецбригаде. Именно благодаря им случился первый гол сборной на чемпионате: Ян и Роберт ассистировали Матичу Тороку, который реализовал удаление Даниэля Возенилека.
Правда, во втором игровом отрезке сложилось впечатление, что сенсации никакой точно не произойдет: чехи серьезно перебросили своих оппонентов (15−5) и забросили две безответные шайбы. Постарались Седлак и Мартин Каут.
Оставалось просто довести матч с аутсайдером до победы. Однако в решающий момент Словения выглядела ничуть не хуже, а Анже Куральт вообще сравнял счет. До сирены чехи так и не смогли больше забросить, что уже означало потерю как минимум одного очка при трехбалльной системе ИИХФ. А в овертайме случилось и совсем неожиданное: 22-летний Марсель Махковец принес словенцам победу.
Теперь его сборная почти обезопасила себя от вылета. Пожалуй, даже два очка в оставшихся шести играх точно спасут их от последнего места в группе.
А по поводу Чехии возникают вопрос: какая из этих сборных настоящая (да, учитываем разницу составов) — та, которая чуть не выбивает Канаду из плей-офф ОИ и проезжает катком по Дании в первом матче на ЧМ? Или та, что уступает Швейцарии 1:6 за неделю до старта чемпионата мира и проигрывает аутсайдерам?
Максим Клементьев