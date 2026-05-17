Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль
3
:
Баффало
5
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.30
П2
1.90
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Великобритания
:
США
Все коэффициенты
П1
54.00
X
33.00
П2
1.03
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.50
П2
1.22
Хоккей. КХЛ
14:30
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.00
П2
2.85
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Словения
3
:
Чехия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Канада
6
П1
X
П2

Первая сенсация на чемпионате мира: Словения победила Чехию! Постарались экс-игроки КХЛ

Позор для чехов?

Источник: Reuters

Чехия в матче со Словенией, согласно котировкам букмекеров, считалась невероятным фаворитом, хотя ее состав не выглядит особо мощным. Из НХЛ на чемпионат мира приехали всего двое: одна из главных звезд «Ванкувера» Филип Гронек и 22-летний Ярослав Хмеларж, который курсировал между основой и фармом «Рейнджерс».

Зато было большое количество знакомых российским болельщикам фамилий. Например, 40-летний Роман Червенка, выдавший сезон на 85 очков в «Пардубице». Или 33-летний Лукаш Седлак, оформивший в том же клубе 74 результативных действия. Есть и экс-хоккеист «Чикаго» и «Детройта» Доминик Кубалик, ныне представляющий «Цуг».

Вроде бы совсем негусто, но для победы над Словенией должно было хватить. Усилить тех мог разве что Анже Копитар, но его последний матч в карьере был сыгран в плей-офф НХЛ. Из состава Словении знатоки КХЛ могут вспомнить лишь 37-летнего Роберта Саболича (экс-игрок «Торпедо» и «Адмирала»), его одногодку Рока Тичара (экс-форвард «Автомобилиста» и «Торпедо») и 27-летнего Яна Дрозга, который поиграл за «Амур» и «Куньлунь».

Хоккей
Чемпионат мира 2026
Группа B, 16.05.2026, 21:20
Словения
3
Чехия
2

С таким составом словенцы могли вполне побороться за сохранение прописки. Особенно, если учитывать группу, где можно укусить Италию, Норвегию и Данию. Но словенцы умудрились одержать первую победу уже в дебютной встрече.

Наши старые знакомые Дрозг и Саболич оказались в одной спецбригаде. Именно благодаря им случился первый гол сборной на чемпионате: Ян и Роберт ассистировали Матичу Тороку, который реализовал удаление Даниэля Возенилека.

Правда, во втором игровом отрезке сложилось впечатление, что сенсации никакой точно не произойдет: чехи серьезно перебросили своих оппонентов (15−5) и забросили две безответные шайбы. Постарались Седлак и Мартин Каут.

Оставалось просто довести матч с аутсайдером до победы. Однако в решающий момент Словения выглядела ничуть не хуже, а Анже Куральт вообще сравнял счет. До сирены чехи так и не смогли больше забросить, что уже означало потерю как минимум одного очка при трехбалльной системе ИИХФ. А в овертайме случилось и совсем неожиданное: 22-летний Марсель Махковец принес словенцам победу.

Теперь его сборная почти обезопасила себя от вылета. Пожалуй, даже два очка в оставшихся шести играх точно спасут их от последнего места в группе.

А по поводу Чехии возникают вопрос: какая из этих сборных настоящая (да, учитываем разницу составов) — та, которая чуть не выбивает Канаду из плей-офф ОИ и проезжает катком по Дании в первом матче на ЧМ? Или та, что уступает Швейцарии 1:6 за неделю до старта чемпионата мира и проигрывает аутсайдерам?

Максим Клементьев