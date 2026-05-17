Сборная США по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира

Действующий олимпийский чемпион сборная США победила команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Матч группы А в Цюрихе закончился со счетом 5:1.
У команды США отличились Пол Коттер (14-я минута), Айзек Ховард (38, 57), Мэтью Оливье (43) и Деклан Карлайл (44).
У британцев забил Натанаэль Халберт (29).
Следующим соперником американцев будут лидеры группы финны 18 мая, а британцы на следующий день сыграют с венграми.
Американцы в прошлом году победили на чемпионате мира, который проходил в Швеции и Дании. Турнир этого года команда США начала с проигрыша швейцарцам 15 мая (1:3).
Сборную России не допускают на мировое первенство с 2022 года из-за военной операции на Украине.
Питер Расселл
Дон Гранато
Бен Баунс
Девин Кули
13:55
Пол Коттер
(Макс Сассон, Матье Оливье)
26:42
Коннор Клифтон
28:39
Нэйт Хэлберт
(Бретт Перлини, Джошуа Уоллер)
32:11
Лиам Стиле
37:01
Айзек Ховард
42:49
Матье Оливье
(Сэм Лафферти, Пол Коттер)
43:04
16372
(Пол Коттер, Матье Оливье)
Командный штраф
54:24
Трэвис Браун
56:11
Айзек Ховард
(Томас Новак, Оливер Мур)
Главный судья
Тэйлор Бурзмински
(Канада)
Главный судья
Маркус Ваннерстедт
(Норвегия)
