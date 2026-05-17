Сборная США по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира

Американцы обыграли команду Великобритании со счетом 5:1, набрав первые очки за два матча. Дубль оформил Айзек Ховард.

Источник: Reuters

Действующий олимпийский чемпион сборная США победила команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Матч группы А в Цюрихе закончился со счетом 5:1.

У команды США отличились Пол Коттер (14-я минута), Айзек Ховард (38, 57), Мэтью Оливье (43) и Деклан Карлайл (44).

У британцев забил Натанаэль Халберт (29).

Следующим соперником американцев будут лидеры группы финны 18 мая, а британцы на следующий день сыграют с венграми.

Американцы в прошлом году победили на чемпионате мира, который проходил в Швеции и Дании. Турнир этого года команда США начала с проигрыша швейцарцам 15 мая (1:3).

Сборную России не допускают на мировое первенство с 2022 года из-за военной операции на Украине.

Великобритания
1:5
0:1, 1:1, 0:3
США
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
17.05.2026, 13:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena
Главные тренеры
Питер Расселл
Дон Гранато
Вратари
Бен Баунс
Девин Кули
1-й период
13:55
Пол Коттер
(Макс Сассон, Матье Оливье)
2-й период
26:42
Коннор Клифтон
28:39
Нэйт Хэлберт
(Бретт Перлини, Джошуа Уоллер)
32:11
Лиам Стиле
37:01
Айзек Ховард
3-й период
42:49
Матье Оливье
(Сэм Лафферти, Пол Коттер)
43:04
16372
(Пол Коттер, Матье Оливье)
43:04
Командный штраф
54:24
Трэвис Браун
56:11
Айзек Ховард
(Томас Новак, Оливер Мур)
Статистика
Великобритания
США
Штрафное время
6
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Тэйлор Бурзмински
(Канада)
Главный судья
Маркус Ваннерстедт
(Норвегия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит