Сборная Швеции победила команду Дании на чемпионате мира по хоккею

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 6:2 обыграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.
У победителей шайбы забросили Маттиас Экхольм (10-я минута), Оливер Экман-Ларссон (18), Лукас Рэймонд (26), Якоб Сильверберг (29), Вигго Бьорк (34) и Линус Карлссон (56). У проигравших отличился Йоахим Блихфельт (32) и Миккель Огор (52).
Сборные Швеции и Дании выступают в группе B. Для обеих команд эта встреча стала второй на турнире, они стартовали на чемпионате мира с поражения. В следующем матче команда Швеции сыграет со сборной Чехии 18 мая, датчане в этот же день встретятся с канадцами. В матче группы А австрийцы обыграли команду Венгрии (4:2).
В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон.
Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.