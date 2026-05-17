Матч-центр
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Германия
:
Латвия
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Норвегия
:
Словения
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
4
:
Венгрия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
2
:
Швеция
6
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Великобритания
1
:
США
5
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
1
:
Словакия
4
Сборная Швеции победила команду Дании на чемпионате мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 6:2.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 6:2 обыграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.

У победителей шайбы забросили Маттиас Экхольм (10-я минута), Оливер Экман-Ларссон (18), Лукас Рэймонд (26), Якоб Сильверберг (29), Вигго Бьорк (34) и Линус Карлссон (56). У проигравших отличился Йоахим Блихфельт (32) и Миккель Огор (52).

Сборные Швеции и Дании выступают в группе B. Для обеих команд эта встреча стала второй на турнире, они стартовали на чемпионате мира с поражения. В следующем матче команда Швеции сыграет со сборной Чехии 18 мая, датчане в этот же день встретятся с канадцами. В матче группы А австрийцы обыграли команду Венгрии (4:2).

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон.

Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.