Сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.
Заброшенными шайбами отметились Мартиньш Дзиеркалс (19-я минута) и Рудольф Балцерс (25).
Сборная Латвии одержала первую победу на текущем чемпионате мира. В стартовом матче латвийские хоккеисты уступили швейцарцам (2:4). Команда Харийса Витолиньша набрала 3 очка и занимает 5-е место в таблице группы A. Сборная Германии не заработала ни одного очка после двух встреч.
В следующем матче немцы 18 мая сыграют со швейцарцами. Сборная Латвии 19 мая встретится с командой Австрии. В игре группы B норвежцы со счетом 4:0 победили словенцев.
В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. Худшие сборные из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон.
Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.