Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
0
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
4
:
Словения
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
4
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
2
:
Швеция
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Великобритания
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
1
:
Словакия
4
П1
X
П2

Сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.

Заброшенными шайбами отметились Мартиньш Дзиеркалс (19-я минута) и Рудольф Балцерс (25).

Сборная Латвии одержала первую победу на текущем чемпионате мира. В стартовом матче латвийские хоккеисты уступили швейцарцам (2:4). Команда Харийса Витолиньша набрала 3 очка и занимает 5-е место в таблице группы A. Сборная Германии не заработала ни одного очка после двух встреч.

В следующем матче немцы 18 мая сыграют со швейцарцами. Сборная Латвии 19 мая встретится с командой Австрии. В игре группы B норвежцы со счетом 4:0 победили словенцев.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. Худшие сборные из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон.

Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.