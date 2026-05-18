Финляндия выиграла у США на чемпионате мира-2026

Сборная Финляндии обыграла США в матче группового турнира чемпионата мира 2026 года — 6:2. Игра проходила на «Свисс Лайф Арене» в Цюрихе (Швейцария).

Источник: AFP 2023

У финнов 3 (2+1) очка набрал Ленни Хямеэнахо, по две результативные передачи сделали Микко Лехтонен и Олли Мяяття. У американцев шайбы забросили Мэтт Коронато и Райан Леонард.

Финляндия одержала третью победу подряд и с 9 очками лидирует в таблице группы A. США проиграл второй матч из трех — 3 очка и 5-е место в таблице.

В следующем матче финны сыграют с Латвией 21 мая, американцы 20 мая встретятся с Германией.

Финляндия
6:2
3:1, 2:0, 1:1
США
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
18.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena
Главные тренеры
Антти Пеннанен
Дон Гранато
Вратари
Юстус Аннунен
Джозеф Уолл
(00:00-21:57)
Девин Кули
(c 21:57)
1-й период
06:06
Ленни Хямеэнахо
07:44
Мэтт Коронато
(Оливер Мур)
08:45
Патрик Пуйстола
(Олли Мяяття, Ленни Хямеэнахо)
12:55
Хенри Йокихарью
13:29
Райан Леонард
14:10
Аату Рятю
(Ханнес Бьорнинен, Микко II Лехтонен)
19:37
Райан Леонард
2-й период
21:26
Ленни Хямеэнахо
(Янне Куокканен, Микко II Лехтонен)
21:57
Саку Мяеналанен
(Валттери Мереля, Олли Мяяття)
25:20
Сэм Лафферти
35:28
Райан Линдгрен
3-й период
43:10
Эмиль Эрхольц
43:15
Олли Мяяття
43:21
Райан Леонард
(Джастин Фолк, Райан Афко)
46:27
Пол Коттер
46:33
Антон Лунделл
Статистика
Финляндия
США
Штрафное время
6
10
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Томаш Гронски
(Словакия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит