Хоккей. Чемпионат мира
19.05
Латвия
:
Австрия
П1
1.83
X
4.64
П2
3.65
Хоккей. Чемпионат мира
19.05
Италия
:
Норвегия
П1
5.80
X
5.47
П2
1.45
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Германия
:
Швейцария
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Швеция
:
Чехия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
6
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
5
:
Дания
1
П1
X
П2

Канада победила Данию на ЧМХ-2026, Кросби сделал ассистентский покер

Сборная Канады победила Данию в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира по хоккею-2026 — 5:1.

Источник: Reuters

У канадцев отличились Портер Мартоне, Габриэль Виларди, Дентон Матейчук, Райан О’Райлли и Паркер Уотерспун. Форвард сборной Канады Сидни Кросби сделал четыре результативные передачи.

Единственный гол датчан на счету Ника Олесена.

Сборная Канады возглавляет таблицу группы B с 9 очками в 3 матчах. Дания идет на последней, восьмой строчке, команда не набрала ни одного очка за 3 игры.

В следующем туре канадцы сыграют с Норвегией 21 мая, Дания в этот же день встретится со Словакией.

Канада
5:1
0:0, 0:0, 5:1
Дания
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
18.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena
Главные тренеры
Миша Донсков
Микаэль Кринц-Гат
Вратари
Джет Гривз
Николай Хенриксен
(00:00-56:17)
Николай Хенриксен
(c 58:50)
1-й период
18:38
Мальте Сетков
2-й период
26:00
Портер Мартон
36:57
Мальте Сетков
3-й период
40:28
Портер Мартон
(Сидни Кросби, Маклин Селебрини)
43:02
Габриэль Виларди
(Роберт Томас)
43:33
Дентон Матейчук
(Сидни Кросби, Маклин Селебрини)
50:12
Ник Олесен
(Миккель Огорд)
51:49
Райан О`Райлли
(Сидни Кросби, Портер Мартон)
59:31
Паркер Уотерспун
(Сидни Кросби)
Статистика
Канада
Дания
Штрафное время
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Микко Каукокари
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит