Канада победила Данию на ЧМХ-2026, Кросби сделал ассистентский покер

У канадцев отличились Портер Мартоне, Габриэль Виларди, Дентон Матейчук, Райан О’Райлли и Паркер Уотерспун. Форвард сборной Канады Сидни Кросби сделал четыре результативные передачи.
Единственный гол датчан на счету Ника Олесена.
Сборная Канады возглавляет таблицу группы B с 9 очками в 3 матчах. Дания идет на последней, восьмой строчке, команда не набрала ни одного очка за 3 игры.
В следующем туре канадцы сыграют с Норвегией 21 мая, Дания в этот же день встретится со Словакией.
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
18.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena
Главные тренеры
Миша Донсков
Микаэль Кринц-Гат
Вратари
Джет Гривз
Николай Хенриксен
(00:00-56:17)
Николай Хенриксен
(c 58:50)
1-й период
18:38
Мальте Сетков
2-й период
26:00
Портер Мартон
36:57
Мальте Сетков
3-й период
40:28
Портер Мартон
(Сидни Кросби, Маклин Селебрини)
43:02
Габриэль Виларди
(Роберт Томас)
43:33
Дентон Матейчук
(Сидни Кросби, Маклин Селебрини)
50:12
Ник Олесен
(Миккель Огорд)
51:49
Райан О`Райлли
(Сидни Кросби, Портер Мартон)
59:31
Паркер Уотерспун
(Сидни Кросби)
Статистика
Канада
Дания
Штрафное время
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Микко Каукокари
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит