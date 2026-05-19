Сборная Чехии победила Швецию на ЧМХ-2026

Сборная Чехии обыграла Швецию в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира по хоккею-2026 — 4:3.

Источник: Reuters

У чехов отличились Матей Блюмель, Доминик Кубалик, Якуб Флек и Иржи Чернох. У шведов забили Йоэль Перссон, Симон Холмстрем и Оливер Экман-Ларссон.

Чехия поднялась на второе место в таблице группы B с 7 очками, Швеция идет на пятой позиции с 3 очками. В следующем туре чехи сыграют с Италией, а шведы встретятся со Словенией.

Швеция
3:4
2:3, 1:1, 0:0
Чехия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
18.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 6738 зрителей
Главные тренеры
Сэм Халлам
Радим Рулик
Вратари
Магнус Хелльберг
(00:00-58:00)
Йозеф Корженарж
1-й период
03:04
Матей Блумел
(Томаш Галваш, Филип Гронек)
08:06
Эрик Браннстрем
08:06
Ондржей Беранек
11:28
Ивар Стенберг
12:24
Доминик Кубалик
(Мартин Каут, Томаш Цибулка)
13:00
Якуб Флек
(Давид Томашек, Даниэл Воженилек)
13:00
Оливер Экман-Ларссон
13:00
Джек Берглунд
13:00
Ян Шчотка
13:00
Ян Шчотка
15:34
Йоэль Перссон
(Эмиль Хейнеман, Симон Хольмстрем)
17:45
Симон Хольмстрем
(Эмиль Хейнеман, Йоэль Перссон)
2-й период
23:21
Иржи Чернох
(Ярослав Хмеларж, Ондржей Беранек)
24:15
Филип Гронек
26:00
Оливер Экман-Ларссон
(Ивар Стенберг, Лукас Раймонд)
32:02
Ивар Стенберг
32:17
Роман Червенка
3-й период
42:55
Давид Томашек
Статистика
Швеция
Чехия
Штрафное время
10
33
Голы в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Главный судья
Рику Брандер
(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит