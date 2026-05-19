Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
2
:
Ак Барс
0
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Венгрия
:
Великобритания
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Словения
:
Словакия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Австрия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Норвегия
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
2
:
Монреаль
3
Норвегия всухую обыграла Италию на ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Норвегии обыграла команду Италии в матче группы В на чемпионате мира-2026 по хоккею с шайбой.

Источник: Getty Images

В составе скандинавов шайбы забросили Эскильд Бакке Ольсен (12-я минута), Ноа Стеен (32), Кристиан Косастуль (39) и Тинус Лук Коблар (56). Итоговый счет — 4:0 в пользу норвежцев.

В следующем туре ЧМ-2026 Норвегия сыграет против Канады (21.05), а Италия — против Чехии (20.05).

Италия
0:4
0:1, 0:2, 0:1
Норвегия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
19.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 4989 зрителей
Главные тренеры
Юкка Ялонен
Петтер Торесен
Вратари
Давиде Фадани
Хенрик Хаукеланн
1-й период
02:53
Эйрик Сальстен
11:32
Эскильд Бакке Ольсен
(Макс Крогдаль, Миккель Эбю-Ольсен)
19:05
Дилан Ди Перна
2-й период
26:58
Алекс Тривеллато
26:58
Патрик Эльвсвен
28:41
Стиан Сольберг
31:40
Ноа Стин
(Эйрик Сальстен)
33:04
Ник Сарачино
35:40
Андреас Мартинсен
38:51
Кристиан Косастуль
(Миккель Эбю-Ольсен, Макс Крогдаль)
3-й период
42:21
Эйрик Сальстен
55:28
Тинус Лук Коблар
(Андреас Мартинсен, Матиас Эмилио Петтерсен)
Статистика
Италия
Норвегия
Штрафное время
6
10
Судейская бригада
Главный судья
Лукас Кольмюллер
(Германия)
Главный судья
Джесси Гур
(Канада)
