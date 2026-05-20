Сборная Венгрии по хоккею одержала самую крупную победу на ЧМ за 87 лет

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Сборная Венгрии по хоккею одержала свою самую крупную победу в элитном дивизионе чемпионата мира с 1939 года. В матче группового этапа мирового первенства в Швейцарии венгерские хоккеисты со счетом 5:0 разгромили британцев.
В 1939 году венгры со счетом 8:1 обыграли бельгийцев и одержали самую крупную победу на турнирах в истории. С тех пор венгерские хоккеисты не громили соперников в матчах элитного дивизиона чемпионата мира.
Сборная Венгрии набрала 3 очка и занимает 4-е место в таблице группы А. Британцы очков не набрали и располагаются на последней, 8-й строчке. В следующем матче венгры 22 мая встретятся с немцами. Команда Великобритании 21 мая сыграет со сборной Швейцарии.
В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон.
Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.
Гергей Майорошш
Питер Расселл
Бенце Балиж
Бен Баунс
(00:00-23:31)
Мэт Робсон
(c 23:31)
02:19
10479
11:01
Джошуа Уоллер
18:14
Доман Шонгот
(Милан Хорват, Бенце Хорват)
22:20
Криштоф Папп
23:31
Иштван Тербоч
30:28
Жомбор Гарат
33:53
Бенце Штипшиц
38:50
Коул Шудра
47:18
Нэйт Хэлберт
53:24
Иштван Тербоч
(Бенце Хорват, Тамаш Ортенски)
54:05
10479
(Петер Винце, Роберт Шарпатки)
55:26
Брэдли Дженьон
59:19
Бэйли Харевуд
Главный судья
Нолан Блойер
(США)
Главный судья
Седрик Борга
(Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит