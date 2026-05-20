Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
35.00
X
14.25
П2
1.08
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
5
:
Великобритания
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Австрия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Норвегия
4
П1
X
П2

Сборная Венгрии по хоккею одержала самую крупную победу на ЧМ за 87 лет

Венгерские хоккеисты со счетом 5:0 разгромили британцев, в 1939 году они со счетом 8:1 обыграли бельгийцев.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Сборная Венгрии по хоккею одержала свою самую крупную победу в элитном дивизионе чемпионата мира с 1939 года. В матче группового этапа мирового первенства в Швейцарии венгерские хоккеисты со счетом 5:0 разгромили британцев.

В 1939 году венгры со счетом 8:1 обыграли бельгийцев и одержали самую крупную победу на турнирах в истории. С тех пор венгерские хоккеисты не громили соперников в матчах элитного дивизиона чемпионата мира.

Сборная Венгрии набрала 3 очка и занимает 4-е место в таблице группы А. Британцы очков не набрали и располагаются на последней, 8-й строчке. В следующем матче венгры 22 мая встретятся с немцами. Команда Великобритании 21 мая сыграет со сборной Швейцарии.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон.

Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.

Венгрия
5:0
2:0, 1:0, 2:0
Великобритания
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
19.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 7996 зрителей
Главные тренеры
Гергей Майорошш
Питер Расселл
Вратари
Бенце Балиж
Бен Баунс
(00:00-23:31)
Мэт Робсон
(c 23:31)
1-й период
02:19
10479
11:01
Джошуа Уоллер
18:14
Доман Шонгот
(Милан Хорват, Бенце Хорват)
2-й период
22:20
Криштоф Папп
23:31
Иштван Тербоч
30:28
Жомбор Гарат
33:53
Бенце Штипшиц
38:50
Коул Шудра
3-й период
47:18
Нэйт Хэлберт
53:24
Иштван Тербоч
(Бенце Хорват, Тамаш Ортенски)
54:05
10479
(Петер Винце, Роберт Шарпатки)
55:26
Брэдли Дженьон
59:19
Бэйли Харевуд
Статистика
Венгрия
Великобритания
Штрафное время
6
10
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Нолан Блойер
(США)
Главный судья
Седрик Борга
(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит