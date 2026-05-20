Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21.05
Колорадо
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.41
П2
3.33
Хоккей. Чемпионат мира
21.05
Латвия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
13.50
X
8.50
П2
1.17
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
США
:
Германия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Швеция
:
Словения
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
0
:
Швейцария
9
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
3
:
Италия
1
П1
X
П2

Чехия обыграла Италию и вышла в лидеры группы B на ЧМ-2026

Источник: iihf.com

Чешские хоккеисты пропустили первыми во втором периоде после точного броска Ника Сарачино, но в итоге победили со счетом 3:1.

В третьем периоде голами отметились отметились Марек Альшер, Якуб Флек и Доминик Кубалик.

Чехи, набрав 10 очков, промежуточно возглавили таблицу группы B, а итальянцы потерпели четвертое поражение и идут последними.

Чехия
3:1
0:0, 0:1, 3:0
Италия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
20.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena
Главные тренеры
Радим Рулик
Юкка Ялонен
Вратари
Доминик Павлат
Д. Клара
(00:00-58:13)
Д. Клара
(c 59:05)
1-й период
14:57
Марек Альшер
2-й период
22:11
Лука Фриго
29:20
Ник Сарачино
(Микаэль Фриклунд)
38:11
Даниэль Мантенуто
3-й период
45:14
Марек Альшер
(Иржи Тихачек, Матей Блумел)
47:18
Маттиас Мантингер
51:05
Якуб Флек
(Давид Томашек, Филип Гронек)
53:16
Микаэль Фриклунд
59:05
Доминик Кубалик
(Давид Томашек)
Статистика
Чехия
Италия
Штрафное время
2
8
Судейская бригада
Главный судья
Микко Каукокари
(Финляндия)
Главный судья
Михаэль Черриг
(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит