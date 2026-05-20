Чехия обыграла Италию и вышла в лидеры группы B на ЧМ-2026

Чешские хоккеисты пропустили первыми во втором периоде после точного броска Ника Сарачино, но в итоге победили со счетом 3:1.
В третьем периоде голами отметились отметились Марек Альшер, Якуб Флек и Доминик Кубалик.
Чехи, набрав 10 очков, промежуточно возглавили таблицу группы B, а итальянцы потерпели четвертое поражение и идут последними.
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
20.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena
Главные тренеры
Радим Рулик
Юкка Ялонен
Вратари
Доминик Павлат
Д. Клара
(00:00-58:13)
Д. Клара
(c 59:05)
1-й период
14:57
Марек Альшер
2-й период
22:11
Лука Фриго
29:20
Ник Сарачино
(Микаэль Фриклунд)
38:11
Даниэль Мантенуто
3-й период
45:14
Марек Альшер
(Иржи Тихачек, Матей Блумел)
47:18
Маттиас Мантингер
51:05
Якуб Флек
(Давид Томашек, Филип Гронек)
53:16
Микаэль Фриклунд
59:05
Доминик Кубалик
(Давид Томашек)
Статистика
Чехия
Италия
Штрафное время
2
8
Судейская бригада
Главный судья
Микко Каукокари
(Финляндия)
Главный судья
Михаэль Черриг
(Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит