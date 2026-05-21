Сборная США вырвала победу у Германии на чемпионате мира

Сборная США обыграла национальную команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Источник: Reuters

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе немецкой команды голами отметились Мориц Зайдер, Фредерик Тиффельс, Марк Михаэлис. За США шайбы забросили Исаак Ховард, Макс Сассон и Томми Новак. Во время овертайма команды шайб не забросили, а в серии буллитов победный для США бросок нанес Райан Леонард.

Сборные США и Германии выступают в группе А. Американская команда выиграла второй матч из четырех, немецкая сборная потерпело четвертое поражение на турнире. В следующей игре США сразятся Латвией 23 мая, стартовая сирена прозвучит в 13:20 по московскому времени. Хоккеисты из Германии сыграют с Венгрией на день раньше, матч начнется в 17:20 мск.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

США
4:3
1:1, 1:2, 1:0, 0:0
Б
Германия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
20.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena
Главные тренеры
Дон Гранато
Харольд Крайс
Вратари
Девин Кули
Филипп Грубауэр
1-й период
01:00
Мориц Зайдер
(Фредерик Тиффельс, Джошуа Замански)
14:33
Айзек Ховард
(Алекс Стивс)
15:18
Сэм Лафферти
2-й период
22:49
Мануэль Видерер
25:06
Макс Сассон
(Айзек Ховард, Райан Афко)
29:53
Фредерик Тиффельс
(Лукас Райхель, Леон Гаванке)
32:42
Марк Михаелис
(Александер Эль)
3-й период
54:13
Томас Новак
(Деклан Карлайл)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Райан Леонард
(США)
Статистика
США
Германия
Штрафное время
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Тэйлор Бурзмински
(Канада)
Главный судья
Иржи Ондрачек
(Чехия)
