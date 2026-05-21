Финские хоккеисты разгромили Латвию на чемпионате мира

Сборная Финляндии одержала четвертую победу подряд на проходящем в Швейцарии чемпионате мира по хоккею, переиграв команду Латвии со счетом 7:1. Матч группы А прошел в Цюрихе.
Латвийцы открыли счет на 10-й секунде благодаря Рудольфу Балцерсу, но потом пропустили семь голов подряд. У финнов забили Ханнес Бьёрнинен (6-я минута), Хенри Йокихарью (11), Саку Мяэналанен (16), Валттери Мереля (29), Антон Лунделль (41), Патрик Пуйстола (42) и Аату Рятю (46).
Финны лидируют в группе вместе с швейцарцами (по 12 очков), Латвия с одной победой (3 очка) на шестом месте.
В следующем матче финны сыграют с британцами 22 мая, а латвийцы 23 мая встретятся с американцами.
Сборную России в пятый раз подряд не допустили на турнир из-за военной операции на Украине. В мае Федерация хоккея России сообщила, что подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Харийс Витолиньш
Антти Пеннанен
Марекс Митенс
(00:00-41:25)
Юстус Аннунен
Густавс Григалс
(c 41:25)
00:10
Рудольф Балцерс
(Сандис Вильманис)
05:11
Ханнес Бьорнинен
(Валттери Мереля, Хенри Йокихарью)
08:05
Артурс Анджанс
10:19
Хенри Йокихарью
(Микко II Лехтонен, Патрик Пуйстола)
12:43
Филип Бунцис
15:22
Саку Мяеналанен
(Ханнес Бьорнинен)
20:37
Александр Барков
28:55
Валттери Мереля
(Ханнес Бьорнинен, Саку Мяеналанен)
37:17
Робертс Мамчицс
37:17
Валттери Мереля
39:41
Ренарс Крастенбергс
40:00
Кристапс Зиле
40:58
Антон Лунделл
(Александр Барков)
41:25
Патрик Пуйстола
(Микко II Лехтонен, Янне Куокканен)
43:23
Ленни Хямеэнахо
45:36
Аату Рятю
(Ленни Хямеэнахо, Микко II Лехтонен)
46:44
Антон Лунделл
49:25
Мартиньш Дзиеркалс
51:47
Антон Лунделл
55:06
Хенри Йокихарью
56:22
Ханнес Бьорнинен
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Главный судья
Седрик Борга
(Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит