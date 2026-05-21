Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Швейцария
3
:
Великобритания
1
Хоккей. Чемпионат мира
2-й период
Дания
0
:
Словакия
3
Хоккей. Чемпионат мира
22.05
Германия
:
Венгрия
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
Финские хоккеисты разгромили Латвию на чемпионате мира

Латвийцы забили через 10 секунд после начала матча, но потом пропустили семь голов подряд — 1:7. У финнов четыре победы кряду.

Источник: РБК Спорт

Сборная Финляндии одержала четвертую победу подряд на проходящем в Швейцарии чемпионате мира по хоккею, переиграв команду Латвии со счетом 7:1. Матч группы А прошел в Цюрихе.

Латвийцы открыли счет на 10-й секунде благодаря Рудольфу Балцерсу, но потом пропустили семь голов подряд. У финнов забили Ханнес Бьёрнинен (6-я минута), Хенри Йокихарью (11), Саку Мяэналанен (16), Валттери Мереля (29), Антон Лунделль (41), Патрик Пуйстола (42) и Аату Рятю (46).

Финны лидируют в группе вместе с швейцарцами (по 12 очков), Латвия с одной победой (3 очка) на шестом месте.

В следующем матче финны сыграют с британцами 22 мая, а латвийцы 23 мая встретятся с американцами.

Сборную России в пятый раз подряд не допустили на турнир из-за военной операции на Украине. В мае Федерация хоккея России сообщила, что подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Латвия
1:7
1:3, 0:1, 0:3
Финляндия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
21.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 8932 зрителя
Главные тренеры
Харийс Витолиньш
Антти Пеннанен
Вратари
Марекс Митенс
(00:00-41:25)
Юстус Аннунен
Густавс Григалс
(c 41:25)
1-й период
00:10
Рудольф Балцерс
(Сандис Вильманис)
05:11
Ханнес Бьорнинен
(Валттери Мереля, Хенри Йокихарью)
08:05
Артурс Анджанс
10:19
Хенри Йокихарью
(Микко II Лехтонен, Патрик Пуйстола)
12:43
Филип Бунцис
15:22
Саку Мяеналанен
(Ханнес Бьорнинен)
2-й период
20:37
Александр Барков
28:55
Валттери Мереля
(Ханнес Бьорнинен, Саку Мяеналанен)
37:17
Робертс Мамчицс
37:17
Валттери Мереля
39:41
Ренарс Крастенбергс
3-й период
40:00
Кристапс Зиле
40:58
Антон Лунделл
(Александр Барков)
41:25
Патрик Пуйстола
(Микко II Лехтонен, Янне Куокканен)
43:23
Ленни Хямеэнахо
45:36
Аату Рятю
(Ленни Хямеэнахо, Микко II Лехтонен)
46:44
Антон Лунделл
49:25
Мартиньш Дзиеркалс
51:47
Антон Лунделл
55:06
Хенри Йокихарью
56:22
Ханнес Бьорнинен
Статистика
Латвия
Финляндия
Штрафное время
12
14
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Главный судья
Седрик Борга
(Швейцария)
